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【口罩供應】BFE+PFE高於95%+ASTM Level 1　長者用品店網售成人外科口罩【附連結】

健康 16:24 2020/03/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

長者用品店將於3月23日開售成人口罩。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，甚至出現一罩難求。善意長者用品專門店將於3月21日晚上3時發售醫療用成人三層外科口罩口罩，，每盒50片散裝 (非獨立包裝) 售價為$220 元正。每人限購兩盒，且僅限會員購買，數量有限，售完即止。

善意長者用品專門店是次售賣的醫療用成人三層外科口罩，符合美國標準ASTM-F2100 Level 1及歐洲口罩標準EN 14683 Type 1，BFE及PFE高於95% 或以上。

產品特點

三層無紡布，對細菌，細小顆粒和液體的阻隔性能極佳
柔軟舒適的無紡布
耐用柔軟的耳帶

產品規格

符合美國標準ASTM-F2100 Level 1
符合歐洲口罩標準EN 14683 Type 1
細菌過濾效率：BFE 95%
顆粒過濾效率：PFE 95%

產品尺寸：W 175mm x H 95mm

包裝規格：每盒50片散裝 (非獨立包裝)

產地: 中國

購買連結：https://bit.ly/2UaDGHt

【口罩最新情報】【口罩大貨到】PFE+BFE達95%以上　森川實業再推1萬盒成人及中童Ex-ProShield 口罩

責任編輯：王俊賢

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