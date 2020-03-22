【新冠肺炎】法庭再次停擺　郭榮鏗批評司法機構未有制定應變措施

▲ （經濟日報資料圖片）

司法機構原定明天（23日）恢復法庭運作，今（22日）午宣布因應新冠肺炎疫情，本港法庭停擺再延長兩周，直至4月初，公民黨立法會議員郭榮鏗對此表示強烈反對及極度失望，批評司法機構未有汲取教訓制訂應變措施，嚴重阻礙市民透過法庭尋求公義，損害《基本法》第87條所保障享有盡早接受司法機關公正審判的權利。

司法機構於過去兩星期逐步恢復法庭正常運作，並表示準備於3月23日全面恢復法庭正常運作，惟司法機構今午宣佈，將法庭停擺再延長兩周，即將3月23日至4月5日期間所有案件押後。郭榮鏗批評司法機構沒有汲取之前關閉法庭令大量案件需要改期及延期的教訓，未有制訂應變方案，讓案件和審訊得以在疫情下繼續進行，包括盡可能採用電話會議方式處理聆訊及立即實行以電子方式將文件存檔或送交至法院的機制等，促司法機構就此作出解釋。

郭又提及早前高院法官高浩文決定以電話會議處理一宗民事案件，高浩文於書面判詞中表示，如果僅因為健康考慮而停止民事案件的所有工作，這並不不合司法行政及維護本港法治的基本效益。郭認同採用電話會議方式處理聆訊決定，認為其裁決平衡了與訟雙方的權益及兼顧了市民透過法庭尋求及維護公義是基本人權。但郭同時指出法院需要維持公開審訊的原則，因為公開審訊是法治重要元素，能夠讓公眾知悉審訊過程及裁決。

郭榮鏗亦指出，除透過法庭尋求公義的市民會受絕大部分法庭關閉影響之外，代表市民的律師及大律師同樣受影響，因此促司法機構與大律師公會及律師會溝通，務求在抗疫的環境下，尋找對市民及法律界影響最小的應對方法。

記者：楊詠渝