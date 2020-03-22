傭工僱主協會籲僱主暫不要安排外傭到港以減輕憂慮

▲ 香港家庭傭工僱主協會呼籲僱主暫時盡可能不要安排外傭到港，減低外傭入住僱主家中帶來僱主的憂慮。(經濟資料圖片)

勞工及福利局局長羅致光於昨(21日)表示，根據3月19日起實施的檢疫措施，所有外籍家庭傭工抵港後均須進行14天家居檢疫，僱主須讓外傭在家中接受檢疫或提供檢疫居所。

【新冠肺炎】政府指僱主有責任為抵港外傭提供隔離住所 中介公司亦需提供協助

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒回應指，明白政府的難處，近日政府工作非常忙碌，不想向政府再施加壓力，希望當局也明白外傭僱主的苦況，合力解決問題。

她表示，其實現在印尼領事館已停止核實新合約，而菲律賓外傭也因封城，外傭不容易買到機票到港，除非僱主願意購買價錢高昂的機票，因此，能負擔機票的僱主可能經濟較穩健。該會明白在此時刻政府處理疫情的難處，也了解僱主的苦況，考慮面對社會的責任，呼籲僱主暫時盡可能不要安排外傭到港，減低外傭入住僱主家中帶來僱主的憂慮。

【新冠肺炎】公務員恢復在家工作安排 康文署下星期一再關閉運動場館

她又認為，如僱主必須安排外傭到港工作，先考慮個人經濟力量是否可承擔額外支付外傭居住緊急醫護及隔離中心專用酒店食宿費，才決定安排；希望這樣可減少外傭到港人數，減低醫務衞生署的負擔；同時希望香港疫情早日受控，世界各地疫情也受控制，讓僱主可安心請外傭到港工作。

【新冠肺炎】外傭或因疫情無法回國 政府接受申請延長留港1個月

責任編輯：洪芷晴