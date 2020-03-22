【新冠肺炎】外傭被迫與外遊回港僱主同住　促政府取消外傭強制留宿

▲ 有家務工工會憂慮，有外傭或在不知情下，在身兼僱主的檢疫人士家中工作。（冼偉倫攝）

新冠肺炎全球大爆發，港府早前宣布所有抵港人士需強制在家檢疫14天。有家務工工會今（22日）批評細節模糊不清，如受強制留宿規定，倘僱主需家居隔離，外傭同住會增感染風險；另有本地家務助理擔心，會在不知情下到隔離者的家居工作，工會促政府公布家居檢疫單位，及取消強制留宿規定等。

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▲ Shiella Estrada指，外傭主要擔心放假後或新合約來港工作，會因疫情而被解僱、來港隔離安排等。（冼偉倫攝）

勞福局局長羅致光早前指，所有外傭抵港後均須進行14天強制檢疫，而僱主需提供隔離住所，否則會將抵港外傭遣返，相關僱主日後不能再聘用外傭。

香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Estrada批評政策細節模糊不清，如當局無訂明倘外傭隔離時其膳食、生活用品及薪酬安排。

Shiella又指，部分回港僱主需要在家隔離，惟當局並沒有為外傭作出明確外宿規定，相關求助涉６宗。有外傭透露，其僱主從加拿大回港，雖有安排3位外傭及3名子女於酒店外宿，但該僱主到診所進行病毒測試並得知呈陰性後，3日後便要求外傭與子女回家；亦有在家隔離僱主，因擔心違反強制留宿規定，而不願將外傭外宿。

工會續指，有2名外傭被僱主以疫情為由，禁止假日外出，她們堅持外出後就被僱主即時解僱，而面對僱主違法解僱，外傭卻因政府部門停工而難以求助，最後二人均返回菲律賓。

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在本地家務助理方面，工會理事林笑玉指，現時只知道家居隔離者所居住的大廈，而不知單位，有工友擔心在不知情下，會被安排到隔離者的家居工作，促請政府應公布詳細資料。

工會要求政府應取消強制留宿規定，並清楚訂明如僱主屬家居檢疫人士，可讓外傭外宿，而在酒店居住或隔離外傭的食宿費用應由僱主或政府承擔，另外應將新冠肺炎列入法定職業病，及規定僱主必須通知本地家務工，他們正接受家居隔離等。

記者：鄧凱文、胡靜嫻