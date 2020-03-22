外傭被迫與隔離僱主同住　本地家務助理促政府公布檢疫單位

▲ 有家務工工會憂慮，有外傭或在不知情下，在身兼僱主的檢疫人士家中工作。（冼偉倫攝）

新冠肺炎全球大爆發，港府3月19日宣布所有抵港人士需強制在家檢疫14天，惟有家務工工會憂慮，有外傭或在不知情下，在身兼僱主的檢疫人士家中工作。

工會今（22日）批評港府強制檢疫政策安排混亂，如沒有規定於酒店隔離的外傭的伙食安排，及受強制留宿規定影響，外傭被迫要與進行家居隔離的僱主同住等。工會又提出一系列要求包括取消強制留宿規定等。

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▲ Shiella Estrada指，外傭主要擔心放假後或新合約來港工作，會因疫情而被解僱、來港隔離安排等。（冼偉倫攝）

香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Estrada指，自新年後，每天收到15至20宗查詢，較以往多一半，主要擔心放假後或新合約來港工作會因疫情而被解僱、來港隔離安排等。

Shiella透露，有外傭僱主從加拿大回港後安排3位外傭及3名子女於酒店外宿，惟其僱主到診所進行病毒測試並得知呈陰性後，3日後便要求外傭與子女回家，而相關個案涉及約6宗。

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工會續指，3月至今接獲7名菲律賓籍外傭因疫情而被解僱的求助，2位因假日外出、4位因僱主離港；1位被無理由解僱。而另外約10名外傭因放假回菲律賓後至今仍滯留當地。

Shiella指，該2名外傭被僱主以疫情為由，禁止假日外出，而她們堅持外出後就被僱主即時解僱，而面對僱主違法解僱，但由於不少政府部門停工難求助，最後二人均回菲律賓。

工會理事林笑玉指，本地家務助理現時只知道家居隔離者所居住的大廈，擔心在不知情的情況下會被安排到隔離者的家居工作，促請政府應提供詳細資料。

工會要求政府應取消強制留宿規定，並清楚訂明如僱主屬家居檢疫人士，可讓外傭外宿，而在酒店居住或隔離外傭的食宿費用應由僱主或政府承擔，另外應將新冠肺炎列入法定職業病，及規定僱主必須通知本地家務工，他們正接受家居隔離等。

勞工及福利局長羅致光昨日（21日）指，政府不會為來港外傭提供檢疫處所，又強調僱主有責任為抵港外傭提供隔離住所，而若僱主未能提供處所作家居檢疫，會將外傭遣返，相關僱主日後不能再聘用外傭。

記者：鄧凱文、胡靜嫻