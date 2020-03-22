【新冠肺炎】粉嶺公屋男與女友赴北海道滑雪後染病　同住22個月大女嬰也確診

▲ 一名居於粉嶺華明邨禮明樓的35歲男子早前到日本滑雪後確診，其同往22個月大的女嬰亦同告確診。

新冠肺炎疫情持續，一名居於粉嶺華明邨禮明樓的35歲男子與26歲女友，早前與朋友於2月26至3月11日到訪日本北海道，返港後確診，男子的私人司機接載二人往返各自住所後亦告染病。衞生防護中心今日（22日）公布，與該35歲男子同住的22個月大女嬰今日（22日）同樣確診。

資料顯示，該名22個月大女嬰是35歲男子的侄女，早前因屬35歲男子的緊密接觸者，已送到隔離營，惟女嬰於3月20日出現發燒，轉送大埔那打素醫院檢驗，最終確定感染病毒。

【新冠肺炎】粉嶺公屋男患者與女友北海道返港確診 接載的司機也中招

根據衞生防護中心提供的資料顯示，第143宗個案、35歲男子，居於粉嶺華明邨禮明樓，與26歲女子（第153宗個案），聯同兩名朋友一行4人於2月26至3月11日曾到日本北海道，3月7日曾陪同朋友到訪北海道二世古一間所診所。

根據房署資料，華明邨是租者置其屋計劃（第2期）的其中一個出售的公屋之一，在早年住戶可以購回有關單位，同時也成立業主立案法團。

二人於3月11日由北海道乘坐日本航空JL2504（經濟艙）到大阪，再由大阪乘坐國泰航空CX561（經濟艙）於同日晚上抵港。35歲男子自3月11日開始咳嗽，至3月14開始發燒，同日到北區醫院求醫並入院接受治療，並於3月15日證實對病毒呈陽性反；其女友獨居於大圍曉翠山莊十座。她在3月15日出現頭痛，並於3月16日證實對病毒呈陽性反應。

35歲男子的私人司機3月11日接載男僱主及其女友返港當中，分別將二人送返住所，先到其女友位於大圍的屋苑，再接載男僱主返回華明邨，其間在僱主公屋逗留約2小時，再到附近的花都廣場麥當勞，並駕車到新蒲崗商場MIKIKI的停車場為車充電。司機在3月15日感到發燒，並於3月16日證實對病毒呈陽性反應。

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記者：陳子謙