【新冠肺炎】內地新疫苗進入人體試驗階段　部份試驗者接種後低燒頭暈

▲ 內地研製的新疫苗近日已進入人體試驗階段，共有108名志願者參與。

新冠肺炎疫情持續，各國正馬不停蹄研製新疫苗。而內地研製的新疫苗近日已進入人體試驗階段，共有108名志願者參與，其中有部份人接種後一度出現低燒、頭暈等輕微不適的反應。

項目負責人亦有接種

綜合內媒報道，這次進行人體試驗的新疫苗由中國軍方團隊研製，參加試驗的108名志願者僅限於武漢地區常住居民，年齡18至60歲，當中分成低、中、高劑量三組，而這次項目負責人，中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇亦有親自接種第一針疫苗。

當中，有部份試驗者接受注射後出現輕微不適。據試驗者之一的漁具店店員陳凱指，自3月19日中午注射疫苗後，翌日早上便在隔離醫院感到屁股兩邊肌肉出現痠痛，體溫亦曾超過37.2度，腰部兩邊背肌亦有痠痛感，他表示：

我們3月19號打針的這一批（試驗者）大多數都有一些反應，都是體溫稍微升高，精神不旺，頭暈等情況......後來，大部份試驗者的身體狀況陸續好轉，恢復正常。

報道指，陳凱參加的是低劑量組試驗，注射疫苗之後需要隔離14天，之後6個月需要抽7次血液，檢測觀察抗體。陳凱又引述項目團隊成員指，如果大多數人都產生抗體，意味疫苗可靠有效。

疫苗最快要明年中才能投產

據英媒《BBC》報道，目前全球正在開發20多種疫苗，美國國家衞生研究院（National Institutes of Health）已於上周一(16日)讓首例志願者注射「mRNA-1273」疫苗，並預計對45名健康志願者進行3種劑量（25、100、250μg）的測試，進行2劑疫苗間隔28天的接種。

專家表示，全球目前攻關新冠疫苗研發可分成5條路線，包括DNA疫苗、RNA疫苗、有重組蛋白疫苗、有病毒載體疫苗以及一些傳統的減毒疫苗和滅活疫苗等。不過，就算科學家能夠在今年內研發出疫苗，大規模生產的工作估計最少要到明年中才能準備就緒。

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責任編輯:羅嘉欣