港大研究獲學術期刊轉載　少用化石燃料可改善內地沿海水質

▲ 港大研究發現減少使用化石燃料，除可遏止全球氣候變暖外，還可能有助改善內地沿海海域水質。（新華社圖片）

香港大學地球科學系和太古海洋科學研究所，在Benoit Thibodeau博士指導下，碩士研究生邱渝茵發現減少使用化石燃料除可遏止全球氣候變暖外，還可能有助改善內地沿海海域水質，研究結果最近於學術期刊《環境科學與技術》中發表。

使用化石燃料與全球暖化有密切關係，然而能源生產、運輸和工業活動所導致的空氣和海洋污染經常被人忽視。這類過程會排放大量氮氧化物（NOx），導致地面臭氧、煙霧和酸雨形成，並通過溫室效應加促全球暖化。當雨水及空氣中的NOx進入海洋後，會導致富養化，即氮含量過多而造成水質污染。

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另一方面，NOx的增加又會產生連鎖效應，促使藻類生長並引致藻華形成，即藻類因水體氮含量過高而過度增殖，以致海洋生態受到威脅。大量藻類死亡後會沉於海底，海底含氧量會因著微生物分解藻類時消耗氧氣而不斷降低，最終導致水底缺氧，令大部分生物無法維生。

研究利用政府間氣候變化專門委員會（IPCC）預測的NOx排放趨勢，加上生物地球化學推算模型來預測NOx對內地四大主要沿海海域（南中國海、東海、黃海和渤海）的影響。研究人員發現，儘管來自大氣的NOx沉降比來自河流相對較少，但它仍佔海底有機物總量多達15%，並增加缺氧面積高達5%。然而，他們預測減少NOx排放量可減少缺氧區的面積，並指出NOx沉降對南中國海影響最大。

邱渝茵表示，希望研究可以令大眾更了解減少使用化石燃料的好處，因為使用化石燃料會加劇海洋缺氧。這樣除了對人類和生態系統的可持續發展有莫大的裨益外，亦間接有助漁業等經濟發展。

Thibodeau博士指出，許多沿岸海域的氧氣含量都很低。因此，找到更好的方法來解決這問題非常重要。目前已知珠江的污水和過多養分輸入是導致大灣區水底缺氧的主要原因，但我們亦觀察到某些未受其影響的區域同樣出現水底缺養問題。因此，我們需要從區域層面量化污染，更重要的是研究來自大氣的NOx沉降對於地區海域水底缺氧的影響。

責任編輯：吳卓峰