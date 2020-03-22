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【法證先鋒IV】Emma童年受創展復仇大計　朱晨麗遇害張曦雯疑是兇手【有片】

娛樂 17:29 2020/03/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

《法證先鋒IV》進入結局篇。

《法證先鋒IV》本周進入結局篇，壓軸章主要圍繞高安（黃浩然飾）、高靖（朱晨麗飾），懷疑Emma（張曦雯）正是失散多年的妹妹高善，以為兄妹重逢，可是Eamm卻因失憶，而喪失童年記憶，同時Emma更捲入一宗凶殺案，成為殺人疑犯。

《法證先鋒IV》上周五劇情，講到高安高善找到Emma，她本是網紅Michael Ma（張穎康飾）的養妹，高安懷疑她是失蹤多年的妹妹，欲追尋真相時，Emma卻被輝煌以疑犯拘捕，捲入袁氏夫婦被殺案中。

Emma因童年陰影，故有仇必報。（影片截圖）

金牌監製梅小青拆解《法證IV》有趣謎團，詳情請看：https://bit.ly/2vFh5sW

Emma本身性格強悍，不容易受人欺負，因曾跟袁太起衝突，故成為首號疑犯。

本周大結局篇，講到高安從童年往事中，想到替Emma洗脫嫌疑的方法。不過Emma獲釋後，向高安高靖表示沒有兒時記憶，態度陌生。

高靖在結局將會遇害？（劇照）

袁潔儀歷三度流產之痛分一半收入助寶珮如，詳情請看：https://bit.ly/2Wyuq1l

而見賢（海俊傑飾）認為Emma的失憶源於心理防衛機制，高安建議Emma接受心理治療，Emma雖答應，但Michael卻有保留。而治療期間，Emma觸及當年被拐經歷時，狀甚痛苦…

當袁氏夫婦凶殺案真相未明，同時又發生了婚紗秀命案，淑娟（羅蘭飾）及李秋（謝雪心飾）相繼遇害，殺人手法跟袁氏夫婦相似，而一把凶刀的出現，令Emma更添嫌疑。

高安跟Michael會有一場決鬥。（劇照）

法證和警方在搜查真相時，Emma竟帶同凶器到警署自首，並道出行凶動機，惟家希和輝煌堅信不是事實。

另一方面，高安從徐意身上得到啟發，洞悉案情疑點，可以證明Emma清白，可是當高安來到Emma家中，竟發現高靖倒臥於血泊之中....

究竟Emma是否因童年創傷展開報仇大計，三兄妹是否能重逢，家希、見賢、Queen姐和輝煌的感情如何結局，要密切留意本周《法證先鋒IV》大結局。

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick柴犬出動

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