【婚禮播毒】愉景灣婚禮再多2人確診　確診賓客20個月大女兒及父親證受感染

▲ 「愉景灣婚禮」感染群組再多2人確診、至今有8人確診。

新冠肺炎疫情未止，本港今日再多確診，當中「愉景灣婚禮」感染群組再多2人確診，包括第287宗曾於婚禮擔任司儀，以及第295宗確診的31歲男子；而日前確診的第237宗29歲女性朋友，其20個月大女兒及其69歲父親並未出席婚禮，今日（22日）亦已確診感染。

參與婚禮的人中，現有最少8人確診（第191、233、237、253、258、259、287及295宗)，包括新郎、新娘母親、朋友等；而日前確診第237宗29歲女性朋友，其2名家庭密切接觸者亦確診（第303及304宗個案）。

張竹君日前提及，第191宗確診的34歲女子曾於3月14日到愉景灣酒店出席婚禮，婚禮共有80幾位賓客參加，為露天婚禮，當中有2人曾與第191宗患者接觸後確診，分別是第223及第237宗個案。另外，婚禮新郎剛從渡蜜月回港，入境時於港口衞生部，報稱不適。

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責任編輯：陳正怡