【C朗抗疫】好爸爸C朗身教子女用搓手液消毒　獲女友封為「家庭守護天使」

▲ C朗留在葡萄牙家中身教子女用搓手液消毒雙手。

新冠病毒疫情肆虐全球，連名人和運動員也相繼中招，效力意大利球會祖雲達斯的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo），因隊友中招亦需留在葡萄牙家中隔離。育有4名子女的C朗，在家做好榜樣教孩子以搓手液消毒雙手，並拍下短片放上社交平台，呼籲民眾要留在家中做好防疫措施。

據外媒報道，身處葡萄牙家鄉馬德拉島的C朗，在IG上載了新短片宣揚防疫訊息，從片段中所見，C朗教導3名2至3歲的子女用搓手液消毒雙手，C朗一邊為孩子唧搓手液，一邊唸唸有詞說教，在嬰兒餐椅上坐好的孩子們乖乖搓手後，C朗直豎起姆指讚好。

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因意大利疫情嚴重，意甲聯賽暫停，C朗留在家中好好享受親子時光，難怪C朗女友在上周西班牙和葡萄牙的父親節，大讚男友是世上最好的男人，更封他為家庭的「守護天使」。

▲ C朗一家六口近日安在家中防疫。（C朗IG圖片）

C朗在IG亦轉發世衛的防疫訊息，包括以洗手液勤洗手或以搓手液消毒雙手、人與人之間最少保持1米距離、避免用手接觸眼睛及口鼻等。

C朗中風母親已出院

另外，據西班牙《阿斯報》報道，C朗將會跟隨其經理人文迪斯，向葡萄牙São João醫院購買物資捐贈以支援抗疫。而C朗早前中風的媽媽Dolores Aveiro已經出院，康復進度理想。

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▲ C朗女友（左）大讚愛郎是好男人，熱愛家庭。（C朗IG圖片）

祖雲達斯第3名球員確診

至於C朗的效力的祖雲達斯，再有第三名隊友確診，阿根廷球星保羅戴巴拿（Paulo Dybala）是繼魯加尼（Daniele Rugani）及馬度迪（Blaise Matuidi）之後，確診新冠肺炎。

而另一意甲球會AC米蘭亦公佈，名宿保羅馬甸尼（Paolo Maldini）和效力青年軍的兒子丹尼爾（Daniel）亦證實感染新冠肺炎。

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責任編輯︰林綺玲