【新冠肺炎】凱莉山國際學校群組4人確診 確診教師曾帶7名學生到瑞士交流

▲ 衞生署及醫管局交代最新確診個案。（梁偉榮攝）

本港今日(22日)新增44宗新冠肺炎確診個案，當中亦涉及香港凱莉山國際學校(Mount Kelly School Hong Kong)群組，涉及4名職員疑因早前帶學生到瑞士後確診，而其中一人太太及曾共餐的友人亦受感染，換言之香港凱莉山學校群組已有6宗相關個案。

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【新冠肺炎】本港新增44宗確診個案 六成五個案曾涉及外遊

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日新增第285宗及第286宗個案涉及香港凱莉山國際學校職員，當中第286宗個案屬該校教師，早前曾帶7名學生到瑞士遊學。

張竹君稱，早前確診的第174宗31歲男患者，及第243宗25歲女患者均屬凱莉山學校職員；其中第174宗患者的31歲太太日前已確診(第222宗)，同時第162宗36歲男子亦於3月9日曾與第174宗聚餐。

她認為，過去有確診個案亦曾訪瑞士或其他地方滑雪，相信該處如更衣的地方擠迫易致傳播。中心將追查確診患者曾到過的其他地方，至於同團學生亦會追蹤，惟因已過潛伏期，或只作醫學監察。

此外，加拿大旅行團累計已有7人確診，其中6名患者是相識，其餘一人則是同團團友，包括第306宗確診的64歲男子，於3月3日出現發燒及咳嗽症狀，現於屯門醫院留醫；另外愉景灣婚禮也有8宗確診個案。另外兩人在長沙灣昌隆工業大廈工作，一名早前確診的士司機的兒子也確診，同樣沒有外遊記錄。

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責任編輯：王明芳、陳正怡