【法證先鋒IV】李施嬅直擊溫哥華廁紙荒　加國行山提醒要保持距離

▲ 李施嬅在加拿大行山呼吸新鮮空氣。（取自IG）

李施嬅（Selena）上月赴加拿大拍攝新劇劇集《血與水》（Blood & Water）第3季，由於新冠肺炎於加拿大蔓延，近日加國也封關，李施嬅劇組為安全起見停工，而本來撲不到機票暫留在加拿大的施嬅，終在航空公司協助下，已成功登機飛往溫哥華轉機返港。

李施嬅前日在IG貼出機槍的自拍照，更提醒大家搭飛機都要準備防疫用品，包括口罩、眼鏡、帽子、空氣淨化器、酒精濕紙巾及洗手液。更提醒大家「在機上切勿摸面及經常洗手。」

而抵步溫哥華預備轉機返港的施嬅，今日再更新行蹤，在IG 拍下超巿內的廁紙架空空如也的相片，繼續直擊加國疫情下市況。

▲ 李施嬅拍下溫哥華超市貨架被清空。（取自IG）

另外，李施嬅亦到了當地北區行山，乘機呼吸新鮮空鮮。

▲ 李施嬅提醒大家保持距離。（取自IG）

施嬅留言：「今日行這個山的過程都一路戴住口罩，因為好多人，而且因為路比較窄，大部份的人都係近距離接觸，已沒有要避開其他人的概念。最終政府啱啱宣佈決定把這個景點關閉了。大家行山時要注意與其他人有起碼兩米距離。」

相信李施嬅趁轉機空檔，到附近放電，網民籲她小心身體，注意衞生，盡快成功回港，一同跟觀眾看《法證先鋒IV》大結局。

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