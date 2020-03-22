李垶敬加入公民力量出席　料容海恩洞悉先機退選

▲ 新民黨舉行立法會選舉新界東初選論壇，其地區樁腳公民力量於專頁，提醒網民準備「花生」（圖片來源：公民力量）

立法會選舉9月舉行，與新民黨聯姻的公民力量，今日（22日）搞名為「見面會」的新民黨新界東初選，邀請退出自由黨也要參加的李梓敬出席。原來，李梓敬已正式申請加入公民力量，有政界中人估計，今次舉動，可能是立法會議員容海恩認為初選涉內定賽果，所以退出初選的主要原因。目前，新民黨主席葉劉淑儀正在家居自我隔離，未知她稍後會否在家網上重温，考核李梓敬的表現？

公民力量於Facebook專頁上，亦不忘幽默地問：「大家準備好花生未？」

容海恩「妙計」退出新民黨初選 李梓敬已夠提名參加跨黨初選

新民容海恩VS李梓敬 到底邊個實力強？

有知情人士指，黨初選報名期間，容海恩還表現得相當積極，為爭取代表新民黨再戰新界東舖路，但容海恩卻於截止前突然退選，感到相當錯愕。消息料，容海恩可能看到公民力量與李梓敬的互動，認為他們早已夾計將自己踢出局，所以先下手為強，決定退選，以免參與由對方設計好的佈局，令整件事更加合理化。

不過，葉劉淑儀上周到訪珠海，目前仍在家自我隔離，無法出席初選論壇。但她於社交網站撰文謂，有行政會議同事分享一些網上娛樂，例如可以欣賞歌劇或參觀虛擬博物館。而且，葉劉好友的媽媽，昨晚更送上親手下廚的家鄉湘菜美食，令她大讚難得。