【新冠肺炎】再多4人曾到訪蘭桂坊後確診　包括一名酒吧樂手

▲ 衞生署及醫管局交代最新確診個案。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（22日）新增44宗個案，至今本港個案累計至318宗。其中有4宗新增個案患者曾到蘭桂坊聚會或工作。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增4宗不是一個感染群組，大家都不認識對方，但資料顯示4人曾於3月13、14日期間到過蘭桂坊的酒吧，暫未能確定4人有否相遇。

中心資料顯示，其中3名患者分別是第275宗30歲男子，3月18日出現喉嚨痛，現於廣華醫院接受治療；第278宗28歲男子，3月15日出現咳嗽，沒有外遊紀錄；以及第284宗26歲女子。張竹君又指，另一名是第276宗患者，於蘭桂坊多間酒吧擔任樂手。

對於有多名確診者曾到訪蘭桂坊，是否顯示蘭桂坊是一個高危地，張竹君表示，現時個案不是一大伙前往蘭桂坊，他們亦未必認識大家，相信是大家在酒吧聊天的模式，大家都飲酒不戴口罩，近距離聊天，令人傳人的風險增加，若當中有有外遊紀錄，自己不清楚有病或輕微病徵，令大家出現傳播。

張竹君又指，已呼籲蘭桂坊的餐廳和酒吧進行大清洗，食環署亦加強清洗公共地方，蘭桂坊亦進行多項防止感染的措施。

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記者：陳子謙