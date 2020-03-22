【社區播毒】再有留學生疑違反家居檢疫 IG上傳戴監察手帶用膳相片

▲ 該名留學生疑似外出並在餐廳打卡。

新冠肺炎疫情持續，不少人士回港後需接受強制家居檢疫14天，並戴上監察手帶，但再有從歐美回來的留學生，懷疑違反家居檢疫，戴上監察手帶外出餐廳進食，並拍下照片上傳到IG打卡，並留言叫人投票「剪或不剪」，惹起網民熱議後再改口稱自己留在家，只是想測試網民反應。

從網民的截圖可見，一名戴上圓框眼鏡的少年，他的左手戴上監察手帶，但坐在疑似餐廳的建築中，桌面上有一罐汽水飲品及放置100元紙鈔。他另一張IG照片則顯示，他拍下自己的藍色監察手帶，手帶上明確顯示二維碼，他發起投票「剪或不剪」，結果有20%人支持剪斷手帶。

不過，他其後再更新表示，強調自己在家，只是純粹想測試下反應

呢個真係我屋企，我無出過街，我留係屋企打波，跟住屋企人打麻雀，我有帶（戴）口罩，放心！

並解釋投票剪手袋純粹是想測試下反應。

針對有外地返港人士自行除去、剪斷監察手帶，或戴著手帶外出，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，已留意到相關情況，認為有關人士的做法不合理，亦違反隔離令，會與律政司跟進個案和搜集證據，有可能會提出檢控，涉事者可能會被監禁。

另外，根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），除豁免人士外，所有在到港當日之前的十四日期間，曾在內地逗留任何時間的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受十四天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

責任編輯：王俊賢