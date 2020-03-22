【新冠肺炎】醫管局或改變隔離策略　正康復患者或轉普通病房

▲ 高拔陞於網誌稱，有需要時或改變醫院現時的隔離策略。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，醫管局行政總裁高拔陞於網誌稱，有需要時或改變醫院現時的隔離策略，正在康復和傳播風險較低的確診病人，將會轉往由普通病房改裝的隔離病房，以便騰出更多獨立隔離病床接收懷疑個案，減低院內其他病人和醫護人員受感染的風險。

高拔陞指出，過去幾天有不少由外地返港的市民，出現病徵而要召喚救護車送院隔離；而近期呈報的懷疑個案亦不斷上升，大部分是外地返港人士，連帶隔離病床使用率亦非常高。他續稱，雖然醫管局已安排繼續啟用更多隔離病床，然而倘外地輸入個案不斷急增，他非常擔心公立醫院的隔離設施最終不勝負苛。

他續稱，政府已於機場附近的亞博館和北‪大嶼山醫院，設立檢測中心，為懷疑個案進行病毒測試，一方面減低公立醫院壓力，另一方面亦減少社區感染的可能性。他曾到過檢測中心，指現場職員士氣高昂，在短時間內設立電腦系統、感染控制措施和接受病人的流程等。在投入服務後，已檢定多名確診病人，為堵截病人進入社區，發揮重要作用。

高拔陞表示，香港正面臨新一輪疫情衝擊，醫管局會在原有「圍堵」策略上，再進一步，將焦點由本地個案監察及治療，轉移到加強輸入個案的堵截，包括加強檢測。

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責任編輯：吳卓峰