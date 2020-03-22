【街頭浴血】阿根廷動物血液儲存庫爆炸　50萬公升血液湧上街全城彌漫血腥味　

▲ 阿根廷一個屠宰場存放動物血液的的儲存庫突然爆炸，讓街頭血流成河。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭近日竟然血流成河，原來當地一個屠宰場存放動物血液的的儲存庫當日突然爆炸，約50萬公升的動物血液紛紛湧出街道，讓全城彌漫血腥味，不少居民憂慮這些動物血液會為當地帶來衞生問題。

綜合外媒報道，當地居民表示事發當日突然聽到一聲爆炸巨響，然後一大股紅色液體即湧現街頭，空氣中瀰漫着難聞的血腥味，「不知道要走多遠才可以遠離滿地鮮血的街道，每個人都拿著手機在拍照」。

當局接報後即派人到場清理，並從下午一直清洗到晚上，但仍有不少民眾抱怨：「家中的院子依然有血，下水道的血也沒有清乾淨」，擔心會因此引發傳染病。

據當地傳染病學家Leda Guzzi指，當局如果能夠儘快清理好血液，避免流入民眾家中，相信不會對當地環境造成太大風險。除非這些動物血液接觸到開放性傷口，或是居民不小心誤吃才會有風險出現，他強調：「牛的血液不會傳播疾病，因為牠是可食用的動物，需要接受健康管理。」

據當地正常的做法，屠宰場會把動物的血液存在儲存庫裡，之後會有專門的車輛來帶走，相關人員暫未清楚儲存庫爆炸的原因，目前正調查事件。據了解，當地居民早因屠宰場的臭味不斷，曾向當局投訴，但是當局一直沒有回覆。

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責任編輯:王俊賢