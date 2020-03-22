【日本疫情】日本人不戴口罩賞櫻迫爆公園野餐 年輕男子不畏懼︰我很強的

▲ 日本確診個案已過千宗，但日本人無懼肺炎，依然一家大細前往賞花。

新冠肺炎疫情蔓延全球，夏季的東京奧運感否真的如期舉行，仍是未知之數，而日本人在防疫上亦有所鬆懈。正值櫻花滿開的東京，今年因疫情外國遊客銳減，日本人卻如常外出賞櫻。在賞櫻熱點上野公園及代代木公園近日人頭湧湧，不少日本人不戴口罩席地野餐賞櫻，恐怕隱藏集體感染危機。

截至今日（22日），不計算鑽石公主號在內，日本的新冠肺炎確診個案已有過千宗，造成36人死亡。日本政府早於2月底已呼籲民眾，盡量不要舉辦大型活動，多個櫻花節亦已相繼取消。

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▲ 上野恩賜公園的櫻花滿開，吸引大量日本人前往賞櫻，部分人不戴口罩。（法新社）

大學女生︰日本人就是愛賞櫻

不過，日本人依然無懼疫情，近日春分3連假沒有安在家中，在櫻花滿開的日子湧到賞櫻熱點聚集。據中央社直擊報道，東京上野恩賜公園櫻花滿開，公園遊客超出預期，大部分人均戴上口罩，但亦有參加完大學畢業禮的女生穿著和服、沒戴口罩前來，表明︰「日本人就是愛賞櫻。」

另有扶老攜幼的媽媽表示，櫻花正開得漂亮，在疫情下賞花可讓人轉換心情。該媽媽認為，只要勤洗手、盡量不去人多的密閉空間便可，她認為在戶外賞櫻沒有大問題，相信日本人會團結抗疫。

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▲ 在代代木公園，女生們都不願戴口罩打卡。（法新社）

如常外出飲酒野餐

在上野公園仍有不少人野餐、喝啤酒，公園附近的居酒屋照常營業，更將餐桌餐椅放到戶外，有大量人聚餐大吃大喝。有手持大大啤酒杯的年輕男子強調對疫情不畏懼︰「我很強的！」

另有外媒拍攝到，賞櫻熱點代代木公園有大量群眾席地野餐，幾乎無人戴口罩，看來如往年般熱鬧。

有東京居民表示，對上一次有如此平靜的賞櫻氣氛是2011年日本311大地震，今年因新冠肺炎疫情減少遊客，對當地居民來說是一件好事，可以靜靜賞櫻。

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責任編輯︰林綺玲