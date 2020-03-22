【全球大流行】英國耳鼻喉科協會最新研究 失去味覺或嗅覺或是感染症狀

▲ 英國耳鼻喉科協會最新研究指出， 失去味覺或嗅覺或是感染症狀。（相片來源：法新社）

新冠肺炎疫情全球大流行，英國耳鼻喉科協會（ENT UK）研究來自中國、南韓與意大利的新冠肺炎確診個案發現，「失去味覺或嗅覺」可能是感染病毒的症狀之一，先前被認為沒有出現咳嗽、發燒等典型跡象的「無症狀患者」也許因此被忽略，成為隱性的病毒傳播者，導致疫情迅速蔓延。

英國《獨立報》報道，英國耳鼻喉科協會主席庫瑪Nirmal Kumar與英國鼻科學會（British Rhinological Society）主席Claire Hopkins發布聯合聲明表示，根據中國、意大利和南韓的確診個案發現，新冠肺炎症狀可能包括喪失嗅覺或味覺。

聯合聲明指出，患者感染新冠病毒以後，可能沒有出現發燒、咳嗽等典型症狀，卻喪失嗅覺或味覺，成為「隱性病毒攜帶者」。聲明中提到，英國、美國、法國和意大利北部「無嗅覺症（Anosmia）的獨立個案」數量突然上升，「這些患者可能是至今仍隱藏的部分病毒帶原者，導致新冠病毒迅速傳播。」

英國耳鼻喉科協會主席Kumar解釋，在年輕患者中，他們不會有咳嗽、發燒等明顯症狀，也許只是喪失嗅覺與味覺，代表病毒已經潛伏在鼻腔裡。

另外有報道指出，英國耳鼻喉科協會其中一名主要顧問教授指出，英國國家醫療服務（NHS）兩名耳鼻喉醫生被他們的病人傳染新冠肺炎後，現正在接受重症護理。這兩名醫生現在使用呼吸機呼吸，他們初步估計是在日常診治工作期間被無症狀患者感染。

台灣確診大學生失去嗅覺

台灣日前也通報，一名20多歲男大學生，2月23日至3月8日至德國旅遊，3月8日返台後出現流鼻水症狀，3月11日自覺嗅覺喪失，13日至診所就醫，因症狀未改善又於16日至醫院就醫，並於3月17日確診。

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責任編輯：王俊賢