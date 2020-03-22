【齊心抗疫】醫護發起「Stay Home Save Lives」　楊卓娜穿防護衣籲減少聚餐

▲ 楊卓娜一向緊張疫情。（取自facebook）

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少國家地區的醫護人員，本港亦有不少醫護人員響應「Stay Home, Save Lives」行動，高舉寫有「為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家」等字句拍照。而藝人楊卓娜亦在社交平台穿上防護衣，支持醫護人員。

因應本港每日新增確診病例大量增加，醫院情況嚴峻，故醫護人員都呼籲市民保持個人衞生，避免不必要的活動和社交，戴口罩和勤洗手，並提醒有隔離令和需接受家居醫學監察的人士，必須遵守規則，不要外出。

楊卓娜昨日亦在社交平台，穿上防護衣，分享：「各位朋友，剛收到以下信息，請為咗自己好，家人好，親朋好，香港好，無論信息真假都好，大家通力合作，做好防疫，短期內真係不要再參加聚會，或邀請聚餐！」

▲ 楊卓娜穿上防護衣呼籲大家滅少聚餐。（取自facebook）

她語重心長表示：「請大家互相包涵，互相提醒，多多分享信息！一個人做無用！要全香港，甚至全人類都同心協力 才有用！🙏🙏🙏」

楊卓娜也寫道：「醫護朋友叫我廣傳：QEH 感染病房已經收到爆曬。麻煩呼籲下身邊嘅人，唔好再參加大型聚會、飲宴、去旅行。如果香港大型爆發就會變咗第三個武漢！

她又寫：「意大利而家已經淪陷。到時就玩物競天擇：唔夠人手、唔夠藥、冇資源、冇床位、自生自滅。我做護士嘅朋友呼（籲）日日門診都有幾十人排隊流口水痰。因為同確診者有接觸，而家急症室有病人送到，係唔可以落車。因為急症室都爆曬。佢係要喺架車度等，我哋nurses 落去接人。香港情況都唔太樂觀，大家真係要小心。」