【新冠肺炎】何栢良警告：港現況屬危險　倡晚上實施戒嚴

▲ 何栢良形容，近期確診個案出現「噴泉式」增長。（資料圖片）

新冠肺炎疫情大爆發，港大感染及傳染病中心總監何栢良形容，近期確診個案出現「噴泉式」增長，指香港現況如早前內地武漢、以至南韓大邱的爆發情況，屬危險訊號。他促請政府果斷採取措施，截本地傳播，否則未來一周確診個案或「火箭式」增長。

何栢良相信本港已出現社區爆發，他批評政府無截停所有非本地居民入境，這決定是愚蠢。他強調現在正處於抗疫戰危急關頭，但多項配套已出現樽頸，包括隔離設施、醫院病床及儀器，以至檢測試劑數量等，情況令人擔心。他又說暫停非當地居民入境，可以集中力量來處理不明源頭傳播鏈。

何栢良建議政府可考慮實施戒嚴類似措施，如晚上部分時段禁止無緊急需要人士外出或聚集；他強調外國有類似做法，可防止疫情爆發。他同時建議政府要掌握有多少間酒店，願意接收返港留學生，他們應接受檢測程序，為期3天，並留意他們有否初期病徵。

他重申，倘有人於家居檢疫期間外出，便有機會爆發本地組群傳播，批評少數人的不負責任行為，足以破壞防疫系統。

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責任編輯：吳卓峰