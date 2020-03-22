【新冠肺炎】積金局實施特別工作安排　辦事處櫃檯暫停開放

▲ 積金局實施特別工作安排。（資料圖片）

因應新型冠狀病毒的情況，積金局明日（23日）起實施特別工作安排，位於葵涌、觀塘及上環的三個辦事處，包括顧客服務櫃檯將繼續暫停開放，而電話查詢熱線（29180102）則於星期一至五早上11時至下午3時提供服務。

積金局稱，市民可透過電郵查詢，亦可於熱線留言信箱留言，待積金局跟進。局方網站內備有強積金資訊和相關常見問題，供市民參閱。積金局會密切監察及檢視情況，適時公布進一步安排。

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此外，按強積金法例，月薪僱員的強積金供款日為每月10號，但由於4月10日和13日為復活節公眾假期，3月份強積金的供款日將順延至4月14日。積金局提醒僱主應盡早作出安排和預留足夠時間，並通過各種數碼途徑處理強積金供款，避免因延誤須繳交附加費，以及減低社交接觸。

同時，積金局鼓勵僱員可利用受託人提供不同的電子服務受託人提供不同的電子服務，以及積金局的網上工具，包括「個人帳戶電子查詢」平台及其流動應用程式、「強積金基平台」及其流動應用程式等，處理強積金事宜。

責任編輯：吳卓峰