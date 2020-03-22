【新冠肺炎】凱莉山學校：校方早前已停課　相信確診教職員因個人聚會染病

▲ 香港凱莉山國際學校相繼有職員確診新冠肺炎。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今新增一宗個案涉及香港凱莉山國際學校(Mount Kelly School Hong Kong)群組，屬該校一名男教師，早前曾帶7名學生到瑞士遊學；而早前確診的第174宗、其太太(第222宗)及第243宗個案亦屬該校職員，而第174宗的太太曾共餐的友人亦確診(第162宗)，香港凱莉山學校群組已有5宗相關個案。

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香港凱莉山學校回覆查詢時表示，第174宗患者及今日確診染病的男教師均於2月底至3月8日帶團到瑞士，至今已逾2星期潛伏期，認為2名確診教師受感染與帶團無關，而隨團學生經檢測後亦證對新冠肺炎病毒呈陰性。

校方又稱，第174宗染病男教師透露，早前曾與同為該校職員的太太出席一個飯局，相信席上一名確診友人(第164未)屬感染源頭，而今日確診的另一名男教師早前曾參與BBQ活動，第243宗則曾作美容程序及購物，相信確診與其個人活動及朋友聚會有關。

發言人稱，校方一直根據教育局的指引停課，只安排網上教學，校內沒有學生，老師只輪流返校一兩天準備教材或錄影，並於獨立課室工作；但慎重起見，校方已於上周三至五(18日至20日)進行全校大清洗及消毒，並要求所有教職員於家中自我隔離14天，已與確診教師有密切接觸的教職員經檢測全部均對新冠肺炎病毒呈陰性。

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責任編輯：陳正怡