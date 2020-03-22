【背妻偷食】法籍老公出軌後周汶錡首開腔原諒 Kathy：我倆仍然相信「愛」

▲ 法籍老公出軌後周汶錡首開腔原諒，Kathy：我倆仍然相信「愛」。

45歲名模周汶錡（Kathy）跟法籍丈夫Julien Lepeu結婚七年半，卻未能順利過渡「七年之癢」，其老公被發現背妻出軌，遭媒體拍下跟外藉女子親嘴照，婚姻亮起紅燈。

對於老公偷食，周汶錡只向媒體回應：「唔好問我！」。事隔10日，周汶錡今日終於開腔回應事件，她在IG上寫道:

感謝我的家人和朋友，這些年來大家一直很關心我，愛護我。

不好意思，最近讓你們擔心了！這是一個人生重要的功課！我們會努力把功課做好，從中學習，領悟，進步！我倆仍然相信「愛」能改善彼此關係，也是化解問題的源頭力量！

日後我們仍然會努力，為孩子、為家庭、為對方，互相珍惜，一起進步！

實在感恩，我們生命中已擁有許多！疫情在前，希望大家都好好持護身心健康! 愛你們！

周汶錡（Kathy）跟Julien Lepeu於2012年結婚，育有4歲大仔Jacques及2歲細仔Avner。兩人一直表現恩愛，更不時在社交平台分享幸福家庭照。

早前有媒體報導指，周汶錡法籍丈夫Julien Lepeu於距離淺水灣寓所只5分鐘車程的深水灣，跟貌似Mandy Lieu的外籍女於茶座約會，二人態度親暱之外，更多次攬錫，最後二人更同車離去。

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