【口罩供應】香港街市免費派發10萬個小童口罩 學生可憑學生手冊免費領取10個【附街市名稱】

▲ 香港街市宣布免費派發10萬個小童口罩 。

香港口罩仍然一罩難求，香港街市宣布撲到10萬個口罩，並將會在港九新界全線香港街市免費派發，與學生哥並肩抗疫，預計星期三前送抵各接市，市民可以憑出世學生證或學生手冊，免費領取10個小童口罩。

香港街市在fb上宣布，身為社區一份子，緊貼市民生活，香港街市希望同大家一齊跨過疫境，在全球物資供應緊張、成本上升嘅情況下，連日出盡奶力左撲右撲，終於成功搜羅10萬個口罩！現正努力安排運輸，預計在星期三前送達各街市，會免費派發口罩俾持有學生證/學生手冊嘅朋友，為同學仔打打氣！🤓🎒

以下為派發詳情：

派發日期：3月25日（星期三） 派發地點：全線香港街市派發*



派發數量：合共10萬個中童/成人口罩（中童口罩尺寸：14.2 x 9cm，成人口罩尺寸：17.5 x 9.2cm）



派發對象：學生（學生或家長只需出示學生證/學生手冊，不會紀錄任何個人資料），每人派發10個

每個街市確實的派發數量、派發時間以及位置，將於稍後在各街市Facebook公佈。

派發街市的詳細名單，請點擊下一頁

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責任編輯：王俊賢