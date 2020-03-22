【口罩供應】香港街市將於13個街市免費派發10萬個學生口罩【附詳細地址】

▲ 香港街市將派發10萬個學生口罩。

香港口罩仍然一罩難求，香港街市宣布撲到10萬個口罩，並將會在港九新界全線香港街市免費派發，與學生哥並肩抗疫，預計星期三前送抵各接市，市民可以憑出世學生證或學生手冊，免費領取10個小童口罩。

以下為派發詳情：

派發日期：3月25日（星期三） 派發地點：全線香港街市派發*



派發數量：合共10萬個中童/成人口罩（中童口罩尺寸：14.2 x 9cm，成人口罩尺寸：17.5 x 9.2cm）



派發對象：學生（學生或家長只需出示學生證/學生手冊，不會紀錄任何個人資料），每人派發10個

每個街市確實的派發數量、派發時間以及位置，將於稍後在各街市Facebook公佈。

派發街市名稱：

寶林市場

沙角市場

華明市場

香港街市-順天

T MARKET- 頌富

香港街市-大角咀

竹園市場

香港街市-寶盈

啟田市場

慈雲山市場

廣源市場

恆安市場

寶達市場（M.C. BOX）

葵盛東街市

啟業市場

茵怡市場

青衣市場

香港街市-逸東邨

隆亨市集（M.C. BOX）

良景市集

太和街市

本灣市場

天瑞街市

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責任編輯：王俊賢