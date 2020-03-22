【口罩供應】香港街市將於13個街市免費派發10萬個學生口罩【附詳細地址】
精明消費 21:24 2020/03/22
香港口罩仍然一罩難求，香港街市宣布撲到10萬個口罩，並將會在港九新界全線香港街市免費派發，與學生哥並肩抗疫，預計星期三前送抵各接市，市民可以憑出世學生證或學生手冊，免費領取10個小童口罩。
以下為派發詳情：
派發日期：3月25日（星期三）
派發地點：全線香港街市派發*
派發數量：合共10萬個中童/成人口罩（中童口罩尺寸：14.2 x 9cm，成人口罩尺寸：17.5 x 9.2cm）
派發對象：學生（學生或家長只需出示學生證/學生手冊，不會紀錄任何個人資料），每人派發10個
每個街市確實的派發數量、派發時間以及位置，將於稍後在各街市Facebook公佈。
派發街市名稱：
寶林市場
沙角市場
華明市場
香港街市-順天
T MARKET- 頌富
香港街市-大角咀
竹園市場
香港街市-寶盈
啟田市場
慈雲山市場
廣源市場
恆安市場
寶達市場（M.C. BOX）
葵盛東街市
啟業市場
茵怡市場
青衣市場
香港街市-逸東邨
隆亨市集（M.C. BOX）
良景市集
太和街市
本灣市場
天瑞街市
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責任編輯：王俊賢