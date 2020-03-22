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【新冠肺炎】袁國勇文章被指歧視　法國學者促港大調查

社會 22:38 2020/03/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

袁國勇稱不評論事件。（資料圖片）

國際傳染病權威、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇，聯同同系名譽助理教授龍振邦，師徒兩人日前於本地報章撰文《大流行緣起武漢　十七年教訓盡忘》，其後撤回，當時指新冠肺炎疫情，是中國人劣質文化之產物；直言中國人陋習劣根才是病毒之源，「如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現」。

袁、龍二人撤回文章後，就手民之誤引起誤會致歉。不過外籍學者、法國尚慕蘭里昂第三大學學者蘇哲安（Jon Solomon）認為，有關文章言論構成殖民種族歧視（colonial racism），在網上發起聯署促請港大成立委員會調查，又要求港大校長辦公室對外交代，有多大程度支持袁教授；及要求重新考慮袁的聘任，

袁國勇回覆《明報》表示不評論；港大則未回應。

醫管局前行政總裁梁栢賢昨於fb表示，對袁的惡意批評應「到此為止」，認為袁在醫療及公共衞生的貢獻，應繼續給予支持和肯定。

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責任編輯：吳卓峰

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