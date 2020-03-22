【新冠肺炎】41人違反家居檢疫令警拘5人　餘下36人被通緝

▲ 警方發現有41人違反家居檢疫令，當中5人已被捕，餘下人士正被通緝。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎全球肆虐，染病人數突破30萬，港府上周四（19日）起實施外國地區抵港人士需要強制檢疫14天的安排。政府發言人今日（22日）表示，過去兩日共有41人違反家居檢疫令，警方拘捕5人，當中有2人除去或剪斷監察手帶，餘下36名違令者全數被通緝。

發言人指，執法部門通過電子監察系統突擊檢查涉嫌違規人士，發現有41人違反家居檢疫令，有5人曾擅自離開居所，其中2人更除去或剪斷監察手帶，警方已全數截獲該5人，並送往檢疫中心，衞生署亦已聯同警方即時展開調查，並正積極搜集更多證據，供律政司考慮提出檢控。至於餘下36名被發現擅離家居的強制檢疫人士，警方將向他們發出通緝令，並會繼續搜尋他們下落。

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發言人說，政府強烈譴責任何人意圖違反檢疫令，行為極不負責任，嚴重影響公共衞生及他人健康，增加社區傳播的風險，強調政府絕不容忍，必定嚴肅跟進，違令者一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬元，並呼籲所有受檢疫人士不要以身試法，市民可向警方舉報違反檢疫令的情況。

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責任編輯：洪芷晴