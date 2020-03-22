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【齊心抗疫】社區抗疫連線送兒童口罩　全港中小學可線上申領抗疫物資

政治 23:02 2020/03/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

全港社區抗疫連線表示，支持學校要做好防疫抗疫工作，將讓香港所有中小學可以在線上申領抗疫物資。（全港社區抗疫連線提供）

本港新冠肺炎確診個案繼續增加，政府宣佈香港中學文憑試(DSE)推遲四周至下月24日開考。由建制派成立的全港社區抗疫連線表示，支持學校要做好防疫抗疫工作，將讓香港所有中小學可以在線上申領抗疫物資，以解院校燃眉之急，同時考慮到全港學校復課後的情況，連線亦開放了線上及地區申請兒童口罩。

全港社區抗疫連線今日（２２日）繼續於各區派發口罩、搓手液給市民，並向前線保安員、商戶送上防疫物資。

連線總召集人陳振彬致辭表示，政府剛宣布 DSE 推遲，連線支持學校要做好防疫抗疫工作，並呼籲教育局繼續聽取醫學意見，為校方制訂更清晰的指引並作出跟進。而為了保障師生健康，減少感染的機會，連線亦計劃協助中小學申領防疫物資，以解院校燃眉之急。考慮到全港學校復課後的情況，他們亦開放了線上及地區申請兒童口罩，各家長可於明日（23日）起，於網上登記領取，詳情可密切留意【全港社區抗疫連線Facebook專頁】的公佈。

另一總召集人王惠貞則讚揚了學校和教師在抗疫期間努力不懈，有序落實「停課不停學」，尤其是教師們花費大量心力，以電子學習的模式重新設計教材，實時授課來支援學生在家學習，反映出學校和政府迅速行動應變，值得全港市民稱讚。她指，除了課業進度以外，亦要關心學生的心理健康，連線稍早推出「抗疫情緒支援熱線」，如果各院校的學生、家長甚至教師因為疫情影響而需要找人傾訴，該連線會很樂意提供幫助。

他們今日（22日)在九龍地域校長聯會、香港島校長聯會、新界校長會的支持下，舉辦「齊心抗疫 健康校園 向老師致敬」活動，並於 3 月 22 日上午在觀塘舉行啟動儀式。連線總召集人蘇長榮、陳勇，召集人徐莉，立法會議員柯創盛、何啟明、鄭泳舜等都有出席。

責任編輯：李淇

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