【停課不停學】中大網上教學出席率達9成　師生更積極

▲ 中大推行網上教學期間有感師生在教與學上更積極，學生於網上課堂的出席率更達9成。（陳靜儀攝）

新冠肺炎全球蔓延，全港學校停課至少一個多月，中文大學推行網上教學期間，有感教師與學生在教與學上更積極，學生於網上課堂的出席率更達9成；校方亦推出「綫上學習特別資助計劃」及學生借用電腦服務，以支援師生的需要。

校方又預料網上教學會維持至5月2日學期結束，即今個學期不會復課。

中大於首星期推行網上教學期間，曾統計每天有逾2,500堂綫上課堂及有逾7萬名學生上課，而學生出席率更達9成。另外，校方於2月17日起實綫上教學，同日已設立問卷調查，以了解教師與學生對於綫上教學的意見。校方指，經調查後發現，不少教師認為學生於網上學習時，較過往面授更積極投入課堂。

中大副校長潘偉賢舉例解釋，不少學生會更主動向老師發問，增加師生間的互動性，而因校方使用網上教學的程式「Zoom」具備錄影功能，故有教師於課後重溫片段以「反省有甚麼可做得更好」；不過，潘又指出，確實有10多名學生因不想於網上學習故選擇退修部分科目。

為鼓勵及支援他們有更多創新的教學方法，中大早前推出「綫上學習特別資助計劃」，教師若申請，成功可獲10萬元資助；校方至今收到40多個申請，其中26個獲得批核。中大學能提升中心主任秦家慧表示，現時醫科實習生無法到醫院參觀手術過程，有外科醫生有見及此，在取得款項後購買攝像眼鏡，把手術期間將整個過程錄影後，與醫科生作解說及分享，形容該名教師「很有想法」。

校方又推出學生借用電腦服務，潘表示，校方得悉須推行網上教學後，擔心有學生缺乏電腦及教學軟件，故購置了100部手提電腦供學生借用，現已有10多名學生借用。

中大又預料網上教學會維持至5月2日學期結束，即代表今個學期未能復課。潘解釋，海外學生若返港必須隔離14天，若校方宣布復課，必須提早至少一個月讓他們盡快回港，惟現時疫情未見好轉，故復課機會較低；對於部分有實習或做實驗作畢業要求的課程，校方指暫考慮會盡量利用學期結束後的時間為學生補課，不會讓學生延遲畢業。

另外，各間大學亦將面對收生問題，中大指同樣會考慮以網上面試形式進行，海外學生毋須親身到港，面試亦較容易，相信會較以往親身面試形式更方便。

中大表示，校方現已為收生安排做準備，由於實施網上教學以來有見情況不錯，故收生安排同樣會考慮透過程式Zoom於網上與學生面試。潘偉賢認為，網上面試形式雖感覺較新穎，惟實際與過往親身面試的做法分別不大，甚至更方便、更好。

她解釋，報讀中大的學生來自世界各地，若有不經聯招報讀的海外學生，於疫情下他們毋須親身到港便可接受面試，而即使是本地學生，亦可留在熟悉的環境下無顧慮地面試，相信學生的表現或更勝從前。

記者：洪芷晴