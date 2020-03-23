項明生：去旅行去到盡

回頭一看，才發現高手在民間，強中自有強中手。兩個年輕情侶身披一次性雨衣，胸口掛了隨身除菌卡，手上持消毒噴霧，最吸睛的莫過於頭頂那一次性浴帽！

女士戴浴帽出街，最多就當作是髮捲當時髦的元秋吧。但昂藏八尺的大男人，為抗疫之旅戴上一次性浴帽出征，成個男版董太走出來，享受由關西機場到赤鱲角的三千里眾目睽睽。千萬人俱往矣，這份去旅行去到盡頭的勇氣，已達荊軻刺秦王等級，載入青史也不為過。全程四小時的耐力，也足以挑戰三項鐵人。落機時密實的膠浴帽、膠雨衣內已起霧滴汗。空姐也目不轉睛盯着他倆，眼神中盡是敬佩之情！我覺得全機乘客欠這兩位一個公道：掌聲。

早前封關前夕，由日本關西機場回港的機艙上坐滿八成乘客，但安靜到飛機空調聲音如同雷鳴。無人講嘢、無人食嘢，連廁所門口也沒有常見的人龍，人人都安分守己地在座位上動也不動。

仔細觀察，戴眼鏡的佔了一半人，平光黑超不為奇，護目鏡也有數個。馬爾代夫、澳洲大堡礁的沙灘才能一見的Goggle潛水鏡，也出現在三萬呎高空的飛機座位上，用家對鏡面上滿布呼出白色霧氣處之泰然。新冠疫情爆發後的短短三個月，我已經搭了八次飛機，香港人的抗疫意識，絕對冠絕全球，這是相比歐美疫情大井噴時，香港疫情相對受控的主因。

原文刊於《晴報》