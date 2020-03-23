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【疫情減壓】梵蒂岡博物館避疫關閉　開放7大展館在家虛擬遊覽

休閒 11:33 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

梵蒂岡博物館受新冠疫情影響暫時休館，現提供7大展館虛擬遊覽，讓人在家中補習美術史。（相片︰梵蒂岡新聞網）

新冠疫情在全球蔓延，意大利在歐洲尤為全災區，梵蒂岡博物館亦暫時關閉，但儘管如此，遊人仍可透過「虛擬遊覽」的方式，給悶在家中的你欣賞該館7大展館中的曠世鉅作。

梵蒂岡博物館在其官方網站上提供了7個虛擬遊覽的展館，分別是西斯汀聖堂、庇護-克萊孟館 (Pio-Clementino Museum) 、加拉蒙蒂館(Chiaramonti Museum)、新翼館、拉菲爾室（Raphael Rooms）、尼各老小堂和明暗室。網絡參觀者可以隨個人喜好瀏覽這些展館，朝不同的方向移動，甚至可高畫質地欣賞每件作品的細微部分，極具現場感。

此外，梵蒂岡博物館的Instagram官方帳號每日亦會提供有關經典作品的詳情，並伴有簡短的解說，「精華遊」地助參觀者了解諸多作品的歷史背景 。

梵蒂岡博物館的虛擬遊覽，遊客可向前欣賞各藝術作品。（梵蒂岡博物館截圖）

梵蒂岡博物館為配合意大利當局採取的嚴控新冠病毒蔓延措施，自3月9日起暫時休館，擬定關閉至4月3日。

梵蒂岡博物館的藏品是多個世紀以來為羅馬天主教會收集、積累的成果。博物館於1984年作為梵蒂岡城一部份被列入世界文化遺產。館內薈萃了文藝復興時眾多大師的巨構，如拉斐爾的大量作品如《雅典學院》、達文西的肖像畫《在曠野的聖哲羅姆》，以至西斯汀小堂內，米開朗基羅《創世紀》的壁畫等。

記者︰司徒家傑

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