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【全球大流行】NBA確診球星失味覺嗅覺　Rudy Gobert：已4天聞不到任何東西【內附新冠肺炎症狀】

健康 09:42 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

新冠肺炎全球蔓延，體壇亦陸續出現運動員確診個案。其中，NBA球員爵士Rudy Gobert確診後，NBA即宣佈會暫停所有比賽，直至另行通知。Rudy Gobert日前分享其最新症狀，稱自己出現喪失味覺、嗅覺等症狀，已4天聞不到任何東西，急問是否有人也遭遇相同情況。

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Rudy Gobert在其twitter稱，

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?

據英國《獨立報》報道，英國耳鼻喉科協會主席庫瑪Nirmal Kumar與英國鼻科學會（British Rhinological Society）主席Claire Hopkins發布聯合聲明表示，根據中國、意大利和南韓的確診個案發現，新冠肺炎症狀可能包括喪失嗅覺或味覺。

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聯合聲明指出，患者感染新冠病毒以後，可能沒有出現發燒、咳嗽等典型症狀，卻喪失嗅覺或味覺，成為「隱性病毒攜帶者」。聲明中提到，英國、美國、法國和意大利北部「無嗅覺症（Anosmia）的獨立個案」數量突然上升，「這些患者可能是至今仍隱藏的部分病毒帶原者，導致新冠病毒迅速傳播。」

英國耳鼻喉科協會主席Kumar解釋，在年輕患者中，他們不會有咳嗽、發燒等明顯症狀，也許只是喪失嗅覺與味覺，代表病毒已經潛伏在鼻腔裡。

世界衞生組織（WHO）早前曾公佈確診患者10大症狀，詳細即睇：【新冠肺炎】世衞新冠肺炎報告公布10大症狀　WHO：8739%患者發燒【內附症狀表】

責任編輯：羅嘉欣

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