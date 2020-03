【全球大流行】NBA確診球星失味覺嗅覺　Rudy Gobert：已4天聞不到任何東西【內附新冠肺炎症狀】

新冠肺炎全球蔓延,體壇亦陸續出現運動員確診個案。其中,NBA球員爵士Rudy Gobert確診後,NBA即宣佈會暫停所有比賽,直至另行通知。Rudy Gobert日前分享其最新症狀,稱自己出現喪失味覺、嗅覺等症狀,已4天聞不到任何東西,急問是否有人也遭遇相同情況。

Rudy Gobert在其twitter稱,

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?