【新冠肺炎】澳洲牛奶公司為減人傳人風險　3月26日起暫停營業22天

▲ 澳洲牛奶公司本周四（3月26日）起暫停營業22日，直至4月16日。

新冠肺炎疫情下，市民減少外出，有店鋪食肆亦選擇暫停營業，保障市民員工。有見及此，本港老牌著名茶餐廳、位於佐敦的澳洲牛奶公司（Australia Dairy Company）「澳牛」亦加入行列，將於本周四（3月26日）起暫停營業22日，直至4月16日。

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TOPick向「澳牛」職員了解，據表示，基於衛生、疫情問題，為減少人傳人風險，保障職員及食客健康，將於本周四（3月26日）起，暫停營業至4月16日。

除了招牌菜「忌廉炒蛋」及「蛋白燉鮮奶」出名外，澳洲牛奶公司的侍應素有「澳牛哥哥」之稱，火爆待客之道亦非常聞名。而餐廳每日仍客似雲來，並不時引起網民熱烈討論，是本港老牌著名茶餐廳。

沒有大賣廣告，「澳牛」在香港無人不識，甚至馳名中外，即使飲食業不景氣，但澳牛依舊每日自開店起就大排長龍，可說是香港的茶記傳奇。

澳牛的特色是「快、靚、正」，其招牌菜「光速餐」炒蛋、多士、通粉在食客落單後三十秒就光速上枱。更有食客曾指點餐慢的人絕對不適合到「澳牛」用餐。這樣看似「趕客」的體驗，卻大受食客追捧。

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每日營業額約10萬的澳牛茶餐廳

一名「澳牛」的前員工曾接受媒體訪問，指「澳牛」分為五個部門，分別是樓面、水吧、燉蛋、工場和洗碗碟，而每個部門都有一個主管，樓面伙記約20多個，水吧有十多人，估計餐廳所有員工約有50人。每日營業額約10萬，由此推算其年營業額超過3000萬，即使扣除成本後仍有過千萬盈餘。詳情即睇：澳牛屹立48年傳奇發跡史 每日營業額10萬的港式茶記

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責任編輯：羅嘉欣