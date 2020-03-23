【家居檢疫】兒子英國返港自我隔離14日　森美自設隔離中心父子不相見

▲ 森美為兒子設自我隔離中心。

森美17歲長子梁曦樂（Lancelot）在英國就讀A-Level課程，因英國新冠肺炎確診個案上升，囝囝的口罩存量也短缺，森美亦為兒子急撲機票返港，日子兒子已由英國順利抵港，並留家自我隔離14日。

森美昨晚在社交平台上載在家裏設立的「自我隔離中心」照片，可見森美在家裡房門外放了一張小茶几，上面擺了口罩及消毒噴霧的物件，地板亦貼了一行膠紙，雖森美沒明言為兒子已設，但估計曦樂已回港。

▲ 森美家中的自我隔離中心。（取自facebook）

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森美留言︰「這是我家的自我隔離中心，因家人從外地回來，需隔離於房間中，若然出房間去到旁邊的廁所也要戴口罩，廁所也只得隔離者用。心心膠紙以內是口罩區域，必須戴口罩。物資放在門外枱面上，沒有直接接觸。用過的衣物和碗筷，也會分開清潔消毒。」

他又指:「心心膠紙以外還有另一度（道）門，長期關閉。隔離十四天內會做數次測試，將深喉唾液交到衛生署，並早晚量體溫。歡迎提供隔離小貼士。外地回港乖乖留在房間，全民抗疫。如有什麼遺漏，大家互相提點。」

▲ 森美大仔由英國返港。（受訪者提供）

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森美兒子梁曦樂在香港就讀名校聖保羅男女中學，約在3年前，森美安排兒子赴英國升學，入讀得獎寄宿學校布萊頓學校（Brighton College）。

梁曦樂在去年的英國會考GCSE勇奪11科A*，憑佳績再轉校至排名更高的寄宿學校協和學院（Concord College），歷年有很多該校的畢業生考入牛津、劍橋，所以森美兒子可說十分叻仔。

早前由英國飛往香港的機票難求，森美亦向TOPick稱：「3月20日之前機位已滿，爆晒！但3月20日之後仍可以買到，唯有叫他小心一些。」此外，他表示雖然機位緊張，但票價沒有特別上升。