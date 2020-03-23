  • 26°C
香港時間 : 2020323日 (週一) 11:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【家居檢疫】兒子英國返港自我隔離14日　森美自設隔離中心父子不相見

娛樂 10:06 2020/03/23

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

森美為兒子設自我隔離中心。

森美17歲長子梁曦樂（Lancelot）在英國就讀A-Level課程，因英國新冠肺炎確診個案上升，囝囝的口罩存量也短缺，森美亦為兒子急撲機票返港，日子兒子已由英國順利抵港，並留家自我隔離14日。

森美昨晚在社交平台上載在家裏設立的「自我隔離中心」照片，可見森美在家裡房門外放了一張小茶几，上面擺了口罩及消毒噴霧的物件，地板亦貼了一行膠紙，雖森美沒明言為兒子已設，但估計曦樂已回港。

森美家中的自我隔離中心。（取自facebook）

每年香港倫敦兩邊飛兒子長居倫敦　鄧藹霖：英國人防疫意識低

森美留言︰「這是我家的自我隔離中心，因家人從外地回來，需隔離於房間中，若然出房間去到旁邊的廁所也要戴口罩，廁所也只得隔離者用。心心膠紙以內是口罩區域，必須戴口罩。物資放在門外枱面上，沒有直接接觸。用過的衣物和碗筷，也會分開清潔消毒。」

他又指:「心心膠紙以外還有另一度（道）門，長期關閉。隔離十四天內會做數次測試，將深喉唾液交到衛生署，並早晚量體溫。歡迎提供隔離小貼士。外地回港乖乖留在房間，全民抗疫。如有什麼遺漏，大家互相提點。」

森美大仔由英國返港。（受訪者提供）

森美撲機票安排兒子英國回港　森美：英國學校叫學生盡快返港

森美兒子梁曦樂在香港就讀名校聖保羅男女中學，約在3年前，森美安排兒子赴英國升學，入讀得獎寄宿學校布萊頓學校（Brighton College）。

梁曦樂在去年的英國會考GCSE勇奪11科A*，憑佳績再轉校至排名更高的寄宿學校協和學院（Concord College），歷年有很多該校的畢業生考入牛津、劍橋，所以森美兒子可說十分叻仔。

早前由英國飛往香港的機票難求，森美亦向TOPick稱：「3月20日之前機位已滿，爆晒！但3月20日之後仍可以買到，唯有叫他小心一些。」此外，他表示雖然機位緊張，但票價沒有特別上升。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【愛在瘟疫蔓延時】多國民眾外出不戴口罩　各地人妻實地拍片直擊疫況【有片】
13:01 2020/03/19
【愛在瘟疫蔓延時】多國民眾外出不戴口罩　各地人妻實地拍片直擊疫況【有片】
【單親媽媽】何婉盈教女兒理財不可做月光族　憶亡父遺憾未能報答親恩【有片】
13:45 2020/03/21
【單親媽媽】何婉盈教女兒理財不可做月光族　憶亡父遺憾未能報答親恩【有片】
【家庭教育】林盛斌一家落區買明哥愛心飯票　Bob身教子女用利是錢做善事
12:16 2020/03/22
【家庭教育】林盛斌一家落區買明哥愛心飯票　Bob身教子女用利是錢做善事
娛樂人物職業 演員 森美 英國 新冠肺炎

最高瀏覽

【口罩大貨到】PFE+BFE達95%以上　森川實業再推1萬盒成人及中童Ex-ProShield 口罩
11:27 2020/03/22
【口罩大貨到】PFE+BFE達95%以上　森川實業再推1萬盒成人及中童Ex-ProShield 口罩
【最後晚餐】美國家庭聚餐「播毒」釀悲劇 7人確診母親及子女相繼離世
11:01 2020/03/22
【最後晚餐】美國家庭聚餐「播毒」釀悲劇 7人確診母親及子女相繼離世
【社區播毒】留學生回港違反隔離令　IG自拍剪斷電子手帶IKEA打卡瞓床
11:38 2020/03/21
【社區播毒】留學生回港違反隔離令　IG自拍剪斷電子手帶IKEA打卡瞓床