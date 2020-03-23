【Netflix劇集】《李屍朝鮮》順民意改名《屍戰朝鮮》　揭朱智勛冰湖大戰幕後花絮

▲ 雖然易名《屍戰朝鮮》，但《李屍朝鮮》的名字早已深入民心，拍攝期間，劇中各演員在零度以下低溫拍攝環境下苦中作樂。

《李屍朝鮮》正式改名為《屍戰朝鮮》，事源第二季剛開鑼，人氣更勝去年，觸發起南韓網民認為該劇的中文譯名有侮辱性，於是Netflix順應民意改為《屍戰朝鮮》，但無論如何《李屍朝鮮》的名字早已深入民心，今次再帶大家都拍攝現場，看看各演員在零度以下低溫拍攝環境下苦中作樂。

▲ 太子朱智勛和御醫裴斗娜一起selfile。（圖片由Netflix提供）

據聞每一集製作費高達283萬美元的《屍戰朝鮮》，單是大量喪屍出動和撕殺的場名就直迫不少荷里活的電影，第1輯和第2輯合共12集，網上流傳第3輯將會來到終章。

▲ 冰湖上水戰的一幕，各位主要演員在寒冷的天氣下齊齊落水。（圖片由Netflix提供）

因為由漫畫改編的《屍戰朝鮮》，原來只有13冊，所以大家可要拭目以待朱智勛和全智賢在劇中可有甚麼花火可以擦出了。

▲ 朱智勛憑《與神同行》翻身，《屍戰朝鮮》更令他衝出國際。（圖片由Netflix提供）

至於第2輯，各演員依舊下非常低溫下的戶外環境進行拍攝，從拍攝外境現場不乏冰天雪地和朱智勛呼吸出白色的冒氣中可見一斑，但最辛苦的還是最後一場在冰湖上作戰。最後大家更齊齊跌入湖中，不過，當然跌入湖中的一場用特技拍攝，但全身浸水還少不能避免。

▲ 世子的護衞武英在玩手機。（圖片由Netflix提供）

不過，縱使辛苦，但從拍攝現場可以看見，製作團隊相處融洽，有說有笑，加上拍攝資源充足，難怪可以跨越地方和語言障礙，在Youtube上可以看到不少歐美的觀眾現場觀看時的緊急表情。

▲ 狠毒的王妃趙氏和宰相，原來是要好的朋友。（圖片由Netflix提供）

▲ 看來第3輯又要等足1年。（圖片由Netflix提供）

至於第2輯中有不少重要的角色死去，看來第3輯除了加入全智賢外，亦有不少新的角色要陸續登場，大家又看看編劇如何在有限的6集裏帶出起承轉合的劇情。

▲ 苦中作樂就是這樣吧。（圖片由Netflix提供）

記者：何偉雄