【新冠肺炎】病毒在密封冷氣巴士可漂浮4.5米　台醫生：最髒地方是地板

▲ 病毒在巴士上的2大暗藏病毒高危點。

新冠肺炎疫情肆虐全球，要阻隔病毒傳播，社區居民和家人都要保持距離，公共交通工具更有機會成為播毒場所，有台灣醫生就提醒乘坐公共交通工具時的注意事項。

新冠肺炎的傳染力強，台灣胸腔暨重症科醫生黃軒近日在電視節目中指出，流感病毒的家戶感染率僅8%，然而新冠肺炎高達46.2%，即家中如有一人感染新冠肺炎，同住者感染率比流感高出6倍。

而外出時，公共交通工具有機會成為播毒場所，早在1月內地湖南就有巴士集體感染個案，有一名乘客先後乘客兩班巴士，傳染給10多個人，原來在密閉的冷氣巴士車廂內，病毒可以飄浮至4.5米。

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避免坐在冷氣出風口

台灣外科醫師江坤俊提醒，在乘坐公共交通工具時，要避免坐在冷氣出風口，若出風口在頭上，可以出風口關上或轉吹其他方向，避免將病菌吹向自己。若是乘坐長途巴士或火車，乘客要避免接觸廁所門柄、托盤桌等，減少傳染風險。

黃軒醫生接受台媒訪問時亦指出，巴士上最髒的地方是地板，而很多人卻習慣把個人物品放在地上，他建議別再這樣做。

由於咳嗽、打噴嚏時自然動作為往前、往下，因此地上恐濺滿飛沫及病毒。

他又指，回家後要先將雨傘、鞋子脫下，放在門外，避免帶進門，隨身攜帶的手提袋，則應用棉質布加上酒精、消毒水擦乾淨。

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責任編輯：林愛娜