【新冠肺炎】林正財：要爭分奪秒去切斷傳播鏈　擔心有人為到港求醫而闖關

▲ 林正財認為徹底封關的做法在目前科學數據上不成立。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，鑑於本港的確診個案上升速度快，行政會議成員林正財醫生今晨（23日)於電台節目中形容現時本港情況相當嚴峻，個案新增的並偏離過去兩個月的上升軌跡，因應外國大爆發，已預期輸入個案會上升，但有見本地個案同時上升。

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林正財指現時本地個案亦上升趨勢，反映當局「捉不住」少部分輸入個案，如果連續二、三代的傳播鏈，表示我們將會有持續的社區爆發。

至於問到3月19日才實施有關檢疫措施是否太遲，林正財認為抗疫工作都是很難做平衡的，因為當中有潛伏期，而且是次疫情已發展至全世界，而有些地方的測試能力沒有香港那麼高，測試的數目亦較低，現時香港的評估相對難做，做法雖不理想，但指全世界都面對著相同的挑戰。他認為於3月19日後回港的人士不必太過擔心，因為機場已有有檢測系統，亦都從中找到確診人士，從源頭阻截，可見圍堵政策有效，反而令人擔心的是是否有辦法阻止19日前的確診者及緊密接觸者在社區傳播，形容現時是要爭分奪秒去切斷傳播鏈。

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至於封關問題，他表示相關說法在目前科學數據仍不成立，除非將全部航班歸零，但他認為現時已做到封關效果，加上在人道原因下都會容許外地人士抵港。他又指出在3月19日之後，非本港居民入境已大幅減少，近日平均每日只有5至600人抵港，大部分是澳門人，少部分是台灣人，有見澳門人都是透過香港回港，而外國人每日只有2至300人抵港，當中的確診個案不多，指因此這部分人對香港的影響不大。

林正財特別提出有些人是特別來港闖關看醫生，這些人就需要特別留意，因有見東南亞國家有人特地到新加坡看醫生的情況，恐怕醫療水平高同樣較高的香港也會引發此情況。

責任編輯：郭家穎