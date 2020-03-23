【餐廳播毒】自私女食客將口罩塞入餐廳食用杯「播毒」　網民斥：沒公德心

▲ 自私女食客將口罩塞入餐廳食用杯「播毒」。

新冠肺炎疫情肆虐，不少市民的衞生意識應有所提高。有網民近日拍到一名女食客在餐廳用膳時，竟將用過的口罩放在餐廳食用杯。網民直斥該名女食客行為自私沒公德心。

據網民在「屯元天居民自救群組」圖文並茂發帖稱，在屯門一間壽司店，赫然見到一名女子將用完的口罩，塞進乾淨的杯中，遂直斥該名女子沒公德心，

啱啱係屯門爭鮮，呢個自私人，將個用完嘅口罩塞落個乾淨嘅杯到，人地下個唔知又拎黎用，後生女咁無公德心。

帖文又稱，已當面訓斥該名女子所為，惟對方假裝聽不到，發帖網民其後和職員反映，職員已將涉事的杯‍取走。

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帖文一出引起網民熱議，有網民直斥該名女乘客自私，「呢d要強制隔離唔畀出街。」；有網民認為，「所以無咩必要都係唔好出街食飯」；另有網民稱，「用信封入住口罩啦」。

而急症科專科醫生馮顯達早前接受TOPick訪問時曾表示，若用過口罩處理不當，或會感染自己或他人。

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他又教脫下和處理口罩的正確步驟：

1. 如可以，先清潔雙手

2. 不要接觸口罩外面

3. 脫下時手只拿着口罩耳圈或綁帶部分

4. 若是耳圈口罩，應輕力同時拉起耳圈再除下；若是綁帶口罩，則先解下面的綁帶，再解上面綁帶，再除下口罩

5. 把脫下的口罩内面往外摺（即口罩外面會向内）

6. 如可以，把口罩放進膠袋或紙袋内

7. 把口罩掉入有蓋垃圾桶

8. 清潔雙手

馮醫生提醒，處理口罩過程中，要特別小心不要接觸到口罩表面，尤其是手部動作不太靈活的長者。

責任編輯:王俊賢