【開心速遞】第824至826集劇情預告 根叔與池富爭做運輸業聯會主席
《愛•回家之開心速遞》本周劇情有根叔與池富各出奇謀爭做運輸業聯會主席。另外，有金城安與Bonnie慶祝兩周年紀念日、考獎學金的故事。
第824集（23/3）
運輸業聯會舉行春茗，樹根、池富見主席麥斗車態度趾高氣揚，均感不忿，決意參加競選來屆主席之位。
池富向會員送贈超市禮券，藉此爭取支持。
樹根依樣畫葫蘆，同樣送大禮以收買人心，怎料池富出手更加闊綽，而且還有「秘密武器」……
池富為勝過樹根不惜大灑金錢，其幕後金主為此苦不堪言。
樹根誓要贏得主席之位，遂使計陷害池富，他果然中計。
樹根自鳴得意，以為必定穩操勝券之際，想不到麥斗車竟會向他透露秘密……
第825集（24/3）
城安欲與Bonnie慶祝兩周年紀念日，給她驚喜。
Bonnie談及父母從不慶祝情人節或結婚紀念日，不知他們何時結婚，只能推想應已過銀婚紀念，打算為父母大事慶祝。
Bonnie向鐵面陳與Rebecca打探道德夫婦的確實結婚日期，及後卻發現……
Bonnie大受刺激，與道德夫婦吵架後往熊家暫住。
道德悔恨當年不守禮教，容儀此時竟鼓起勇氣向道德說出埋藏多年的秘密。
道德聽後一怒而去，並往好爸Bar買醉……
第825集（25/3）
心如、凌凌考獲獎學金，跟樹根等人談到各人曾獲的獎項。
原來熊家只有城安未曾得過真正的獎項，他被眾人取笑，卻不以為然。
城安及後提取獎金要請家人吃飯，聲言獲得大學頒發的獎學金。
樹根等卻深感懷疑，遂暗中調查，欲找證據揭穿城安的謊言。
樹根、心如跟蹤城安，發現他與潮偉似有秘密協議……
樹仁記起城安似乎曾向某人借錢，樹根勒令樹仁與若水查出真相，怎料他們剛弄清此事，又揭出城安另一秘密，引起軒然大波……
撰文 : TOPick柴犬出動