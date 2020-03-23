【開心速遞】第824至826集劇情預告　根叔與池富爭做運輸業聯會主席

▲ 《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》本周劇情有根叔與池富各出奇謀爭做運輸業聯會主席。另外，有金城安與Bonnie慶祝兩周年紀念日、考獎學金的故事。

第824集（23/3）

運輸業聯會舉行春茗，樹根、池富見主席麥斗車態度趾高氣揚，均感不忿，決意參加競選來屆主席之位。

池富向會員送贈超市禮券，藉此爭取支持。

樹根依樣畫葫蘆，同樣送大禮以收買人心，怎料池富出手更加闊綽，而且還有「秘密武器」……

池富為勝過樹根不惜大灑金錢，其幕後金主為此苦不堪言。

樹根誓要贏得主席之位，遂使計陷害池富，他果然中計。

樹根自鳴得意，以為必定穩操勝券之際，想不到麥斗車竟會向他透露秘密……

第825集（24/3）

城安欲與Bonnie慶祝兩周年紀念日，給她驚喜。

Bonnie談及父母從不慶祝情人節或結婚紀念日，不知他們何時結婚，只能推想應已過銀婚紀念，打算為父母大事慶祝。

Bonnie向鐵面陳與Rebecca打探道德夫婦的確實結婚日期，及後卻發現……

Bonnie大受刺激，與道德夫婦吵架後往熊家暫住。

道德悔恨當年不守禮教，容儀此時竟鼓起勇氣向道德說出埋藏多年的秘密。

道德聽後一怒而去，並往好爸Bar買醉……

第825集（25/3）

心如、凌凌考獲獎學金，跟樹根等人談到各人曾獲的獎項。

原來熊家只有城安未曾得過真正的獎項，他被眾人取笑，卻不以為然。

城安及後提取獎金要請家人吃飯，聲言獲得大學頒發的獎學金。

樹根等卻深感懷疑，遂暗中調查，欲找證據揭穿城安的謊言。

樹根、心如跟蹤城安，發現他與潮偉似有秘密協議……

樹仁記起城安似乎曾向某人借錢，樹根勒令樹仁與若水查出真相，怎料他們剛弄清此事，又揭出城安另一秘密，引起軒然大波……