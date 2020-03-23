【種族歧視】美國排華情緒升溫　亞裔一家四口被陌生人用利器毀容縫數十針

▲ 美國亞裔一家四口被陌生人用利器刺傷毀容，縫數十針。

新冠肺炎疫情擴散全球，美國確診個案持續上升，總統特朗普宣布全國進入緊急狀態，當地排華情緒升溫。3月14日，美國亞裔一家四口在超市遭墨西哥裔人士刺傷，其中2名為幼童。嫌犯當場被逮捕，四名傷者送院救治，臉部需縫數十針。聯邦調查局已介入調查，懷疑涉及種族歧視。

綜合外媒報導，3月14日晚上，4名亞裔人士在美國德克薩斯州米德蘭市（Midland）的超市Sam's club購物時遇襲，被一名19歲墨西哥裔人Jose Gomez用利器刺傷，導致2名大人及2名幼童被毀容，皮開肉綻。

嫌犯Jose Gomez被一名當值巡邏員當場阻止，將其逮捕並交給警方。過程中，巡邏員手部也被刺傷。當地警方表示，兇手試圖在超市殺死一家4口。市長John Peyton表示，兇手將面臨三項謀殺罪和一項嚴重攻擊罪。4名傷者經治療後，現已出院。

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責任編輯：羅嘉欣