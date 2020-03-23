【新冠肺炎】為阻疫情蔓延籲港府考慮戒嚴級防疫　何栢良：市民以外賣代替堂食

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為港府應立刻考慮戒嚴級防疫措施。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐，本港近日的確診數字不斷上升。港大感染及傳染病中心總監何栢良何栢良表示， 本港現已出現社區爆發， 港府應立即推行戒嚴級別措施，以阻截疫情蔓延。

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何栢良今早（23日）在一個電台節目表示，非常擔心香港現時的情況，又指香港已有社區爆發。他提到，他今個月11日至17日疫情在外地爆發，然而港府卻延後至19日才宣布所有抵港人士強制檢疫，認為其做法滯後，以致其「空窗期」已有86個人確診，相信是與相關人士回港不需接受隔離令的要求而致。

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他提到現時家居隔離方面，只要有即使只少數人違反隔離令，都會令邊境防疫全盤失守。何栢良以澳門是徵用酒店作隔離為例，相關人士由機場乘專車直接到酒店，中途不會有緊密接觸者，而澳門近日的確診個案均是輸入確診個案，因本港有300間酒店，而早前已有酒店表示願意與政府合作，另可讓警察在酒店外把守，以免他們外出。

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何栢良又指，衞生防護中心每星期最多只可完成5000至7000個樣本檢測，但每日有6000多名海外港人返港，根本不及一日的入境人數，形容試劑及實驗室的設備並不足夠檢測，加上隔離設施不足，應該立即暫停外國人入境。

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他認為酒吧及婚宴場所可暫時停業，又贊成公共交通工具可考慮提早收車，市民以外賣代替堂食。他說，只要有1至2%市民不負責任繼續外出社交，最終可能要醫護人員「找數」。他稱，只有做到社交疏離，才能避免香港變成另一個武漢或意大利北部。

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責任編輯：郭詩詩