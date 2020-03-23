【新冠肺炎】為阻疫情蔓延籲港府考慮戒嚴級防疫 何栢良：市民以外賣代替堂食
新冠肺炎肆虐，本港近日的確診數字不斷上升。港大感染及傳染病中心總監何栢良何栢良表示，本港現已出現社區爆發，港府應立即推行戒嚴級別措施，以阻截疫情蔓延。
何栢良今早（23日）在一個電台節目表示，非常擔心香港現時的情況，又指香港已有社區爆發。他提到，他今個月11日至17日疫情在外地爆發，然而港府卻延後至19日才宣布所有抵港人士強制檢疫，認為其做法滯後，以致其「空窗期」已有86個人確診，相信是與相關人士回港不需接受隔離令的要求而致。
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他提到現時家居隔離方面，只要有即使只少數人違反隔離令，都會令邊境防疫全盤失守。何栢良以澳門是徵用酒店作隔離為例，相關人士由機場乘專車直接到酒店，中途不會有緊密接觸者，而澳門近日的確診個案均是輸入確診個案，因本港有300間酒店，而早前已有酒店表示願意與政府合作，另可讓警察在酒店外把守，以免他們外出。
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何栢良又指，衞生防護中心每星期最多只可完成5000至7000個樣本檢測，但每日有6000多名海外港人返港，根本不及一日的入境人數，形容試劑及實驗室的設備並不足夠檢測，加上隔離設施不足，應該立即暫停外國人入境。
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他認為酒吧及婚宴場所可暫時停業，又贊成公共交通工具可考慮提早收車，市民以外賣代替堂食。他說，只要有1至2%市民不負責任繼續外出社交，最終可能要醫護人員「找數」。他稱，只有做到社交疏離，才能避免香港變成另一個武漢或意大利北部。
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責任編輯：郭詩詩