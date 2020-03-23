【不和升級】《多功能老婆》鹹豬嘴事件存芥蒂　開拍續集洪永城拒與朱晨麗合作

▲ 《多功能老婆》續集洪永城朱晨麗兩個只能活一個。

2019年台慶劇《多功能老婆》叫好叫座，《多功能老婆》更在《2019萬千星輝頒獎典禮》橫掃「最受歡迎電視男角色」、「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視歌曲」三個大獎，不少劇迷支持《多功能老婆》開續集。

可是《多功能老婆》中的人氣夫妻楊宏立（洪永城飾）與馬思蕾（朱晨麗飾）卻未必能在續集中再續前緣。

因為朱晨麗之前在《多功能老婆》宣傳時表示「老公」洪永城在拍攝親密鏡頭時擅自加戲，甚至令自己感到不舒服的程度，令洪永城落得「鹹豬嘴」的稱號。

▲ 朱晨麗在《多功能老婆》中刁蠻任性。（《多功能老婆》劇照）

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洪永城嬲爆拒和好

據悉，事後朱晨麗私下已多次向洪永城道歉，但洪永城有感自己被利用而拒絕再度合作。

事件爆發後，洪永城曾在接受媒體訪問時澄清，與朱晨麗拍攝前有溝通，不知為何被報道變成他「抽水」。

▲ 觀眾喜歡《多功能老婆》洪永城和朱晨麗組合。（《多功能老婆》劇照）

洪永城亦坦誠指，朱晨麗有向自己道歉，對方希望他不要為此事留有介蒂。

但媒體對朱晨麗的一時失言令他被外間誤會有何看法，洪永城表示「No Comment（沒有回應）」，強調自己清者自清。對於再合作，洪永城稱把決定權交給公司，可是自己強調自己抱「君子不立危牆之下」心態。

金牌監製陳寶華當「和事佬」

倘若洪永城拒絕與朱晨麗合作，變相《多功能老婆》的楊宏立與馬思蕾「兩個只能活一個」。有媒體亦曾就演員出局問題向《多功能老婆》監製陳寶華查詢，她表示曾向二人了解當中的來龍去脈。

早前朱晨麗接受TOPick訪問時形容監製陳寶華花了很多時間在演員身上，為了令演員投入角色，甚至會一起研究至凌晨3、4時，由此可見所以陳寶華對每個演員都同樣喜愛，若然續集洪永城和朱晨麗難再合作，便將決定權交給觀眾。

▲ 洪永城在《多功能老婆》中經常被朱晨麗欺負。（洪永城IG）

陳寶華表示在劇集拍攝時沒有收到任何投訴，加上觀眾非常喜歡洪永城和朱晨麗的夫妻組合，若然因心結而不合作，陳寶華認為非常可惜，所以自己有鼓勵洪永城不要放在心上。

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