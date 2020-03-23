【新冠肺炎】荷里活高層淫魔疑獄中確診　Harvey Weinstein美國感染源頭曝光

新冠肺炎在全球大流行，美國亦受疫情肆虐，今日外媒指出，早前因性侵女星罪成的荷里活影壇大亨Harvey Weinstein，正在紐約州溫德監獄服役期間，被指在上周六（21日）在在獄中確診新冠肺炎！

外媒今日報導，正於紐約州溫德監獄（(Wende Correctional Facility)）服刑的Harvey Weinstein，被監獄一名匿名工作人員爆料，指獄中有兩日新冠肺炎確診者，其中一名就是因性侵女星入獄的Harvey Weinstein。

不過，Harvey Weinstein的發言人未證實此事，有指Harvey入獄後一直處於隔離狀態，並身處醫療區，未能確定是否染病。

但Harvey在上周三轉移到溫德監獄，有傳他在接受判刑前，曾到紐約的Bellevue醫院接受心臟病和高血壓檢查，進行了血管手術，或由此被感染。

Harvey Weinstein被判囚23年或在獄中度餘生，詳情請看：https://bit.ly/33By2kG

▲ 目前正服刑的Harvey Weinstein。

現年67歲、曾製作無數著名電影的荷里活影壇大亨Harvey Weinstein從業40多年，於2017年被爆出多宗性醜聞，當中涉及十多位遭到不同程度的性騷擾、性侵犯甚至強姦的對待，業界更有數十位不同崗位的女士陸續出面指證，因這宗性侵醜聞更引起起全球的「#MeToo」風潮。

Harvey Weinstein與其胞弟Bob Weinstein於1979年創立電影製作公司，多年來在荷里活中已經有不少含沙射影的言論，暗示女性與Harvey Weinstein的合作之間有潛規則，亦有不少女星在公開場合以開玩笑語氣，提到Harvey Weinstein會使用其權力與地位去逼使女性去滿足其性需要。

過後更因此掀起了荷里活影圈內的「#MeToo」風潮，與Harvey Weinstein相關的受害者除了幕後的女性工作人員，當中還包括不少一線女演員，包括桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、唐恩鄧寧（Dawn Dunning）、露易絲蓋斯（Louisette Geiss）等。