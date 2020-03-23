【檢疫漏洞】經台灣轉機回港4日未獲電子手環　留美學生：職員告知不一定要戴手帶

▲ 經台灣轉機避過檢疫回港4日未獲電子手環，有留美學生指，職員告知不一定要戴手帶。

新冠肺炎在歐美大爆發，不少在外地的港人和留學生都紛紛回港，他們回港後需接受強制家居檢疫14日，並戴上電子手環。然而，有從美國回港的學生表示，因早前在台灣轉機，回港後無人向他派發電子手環，著他直接回家，而他回港4日，至今仍未有相關職員聯絡他。

早前在美國華盛頓當交流生的董先生接受TOPick訪問時指，由於美國疫情嚴峻，學校宣布改為網上教學，學校大部分設施都暫停，校方亦建議學生回國。

從美返港不獲發手帶

董先生在facebook發文稱，自己在3月20日下午左右下機，他先從美國飛往台灣，再轉機回港，理應要戴手帶和家居檢疫14日。

不過，在他落機到室內後，職員檢查過證件後會派發藍色紙，指示要去藍色通道。藍色逍道與平日出境沒有大分別，都是排隊、檢查證件和提交健康申報表就可以離開。他過關後，並沒有職員收過他同行朋友的健康申報表，亦沒有人給他手帶。

於是他折返接機大堂向職員查詢，職員著他去詢問處問機管局職員。他向詢問處職員提供個人資料，而職員致電查問後回覆指，衛生署的醫生會找他們，著他們等待。

但據董先生指，等了接近一小時，沒有醫生到場，後來，董先生和友人再返回接機大堂門口查詢，而職員告知不一定要戴手帶。

被告知不一定要戴手帶

他們只得坐的士返家，而至今仍未有人聯絡過他，他也沒有再致電政府查詢，決定留家自我隔離14日。他批評，政府的檢疫措施兒戲，只靠入境者自律。

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責任編輯：林愛娜