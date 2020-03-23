【檢疫漏洞】美國返港經台灣轉機避過檢疫　留學生無獲發手帶：職員叫我直接返家

▲ 職員叫留學生直接回家，毋須戴手帶。

新冠肺炎在歐美大爆發，不少在外地的港人和留學生都紛紛回港，而他們回港後需接受強制家居檢疫14日，並戴上監察手帶。然而，有從美國回港的學生卻表示，因早前在台灣轉機，回港後竟無人向他派發手帶，著他直接回家，而他回港4日，至今仍未有相關職員聯絡他。

早前在美國華盛頓當交流生的董先生接受TOPick訪問時指，由於美國疫情嚴峻，學校宣布改為網上教學，學校大部分設施都暫停，校方亦建議學生回國。

係我走之前嘅每一日，好多學生都逐漸離開宿舍。

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從美返港不獲發手帶

董先生早前亦在facebook發文稱，自己在3月20日下午左右下機，他先從美國飛往台灣，再轉機回港，理應要戴手帶和家居檢疫14日。

不過，在他落機到室內後，職員檢查過證件後會派發藍色紙，指示要去藍色通道。藍色逍道與平日出境沒有大分別，都是排隊、檢查證件和提交健康申報表就可以離開。他通關後，與他一起回港的朋友卻仍拿著健康申報表。

原來處理佢過關個職員無收到，我地即刻返去問。個職員就問隔離嘅同事，話自己一直都無收，到個刻先知要收。

而更離奇的，是在拿完行李後，仍未有人給他手帶。於是他折返接機大堂問職員，職員著他去詢問處問機管局職員。他向詢問處職員提供個人資料，而職員致電查問後回覆指，衛生署的醫生會找他們，著他們等待。

等咗接近一個鐘，再行返去「問號」（詢問處），問醫生幾時會到，佢話唔知，因為其他部門嘅同事都答唔到佢。

被告知不一定要戴手帶

後來，董先生和友人再返回接機大堂門口查詢，而職員告知不一定要戴手帶。

佢話其實都唔係一定要戴手帶，只要你地呢幾日唔出街就得，既然已經比咗健康申報表咁有咩事就會有人聯絡我地。我「問號」咗半秒，為咗知道佢講緊咩所以我問佢，「咁我地依家返屋企喇！？」佢話係。

他們只得坐的士返家，而至今仍未有人聯絡過他，他也沒有再致電政府查詢，決定留家自我隔離14日。他批評，政府的檢疫措施兒戲，只靠入境者自律，

其實我當時入咗境就可以直接離開機場，而無人知我去咗邊。

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責任編輯：林愛娜