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【新冠肺炎】林正財：應全面停止酒吧和婚宴活動　少部分不合作市民可造成社區爆發　

社會 11:33 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

林正財認為現時應全面停止酒吧和婚宴活動。（資料圖片）

新型肺炎確診宗數持續上升，針對本港個案亦有上升趨勢，行政會議成員林正財醫生今晨（23日）在電台節目中表示形容現時情況危急，只要有少部分市民不合作則會引發本港的社區爆發，政府應是時間考慮較嚴厲措施，全面停止酒吧和婚宴活動。

【新冠肺炎】林正財：要爭分奪秒去切斷傳播鏈　擔心有人為到港求醫而闖關

針對現時本港約有四分之一的確診個案與酒吧、食肆及婚宴活動有關，林正財認為應全面停止酒吧和婚宴活動。

他認為在症情如此危急的情況下，單靠市民自律和勸喻未必有效，只要有少部分市民不合作則會引發本港的社區爆發。他指政府可檢視現行條例是否有空間制定以公共衛生為本的針對措施，建議當局可考慮先管制酒吧及婚宴場地等較高危的地方。

林正財指出酒吧為確症者常去的地方，認為需要酒店有一定的規管；另一個比較多出現傳染鏈的地方為婚宴。另一方面，林正財認為某些食肆依然十分旺場，故可考慮向食肆發指引，要求提供足夠預防措施，包括要求保持社交距離。

而針對停市會對中小企及飲食業界員工的影響，林正財指政府可以相關的保就業政策支援受影響人士。

【新冠肺炎】何栢良：港府必須立刻考慮戒嚴級防疫措施

責任編輯：郭家穎

林正財 酒吧 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎

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