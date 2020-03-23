【社區播毒】年輕男女無視隔離令　戴監察手帶落街打籃球

▲ 再有網民發現，有年輕男女無視隔離令，戴監察手帶外出打籃球。

新冠肺炎在全球蔓延，世界各地的染病人數每日遞增，港府上星期四（19日）起，外國地區抵港人士需進行強制檢疫14天。但近日網民不斷發現，有不少留學生回港後違反隔離令剪斷手帶、外出用餐等，昨日再有網民發現有學生戴監察手帶，看似落街打籃球，恐加劇社區「播毒」的風險。

自3月21日，有網民揭發不少外國回港的留學生或抵港人士戴監察手帶外出，更剪斷手帶，引起政府重視，特首林鄭月娥在21日的記者會強調，對於違反家居家居檢疫令的人士零容忍，政府一經發現會即時檢控，不會作出任何警告。當日，政府資訊科技辦透過電子手帶發現4位擅自離開人士，警方上門尋獲，衛生署已經安排4人送入禁閉營隔離。

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無視政府執法 年輕男女戴手帶落街打籃球

惟即使政府宣佈嚴厲執法，但不少市民卻選擇無視。昨日，再有網民發現有年輕男女涉嫌違反家居檢疫令，網民在社交媒體發帖並附上圖片，有山頂獨立屋有2名年輕男女戴著監察手帶外出，身上穿著運動裝束，其中相片中的女孩手拿籃球，二人疑似落街打籃球，並無戴口罩。

不少網民留言批評，「自私的人回來香港散播病毒害人」、「疫情爆發影響經濟我們冇工做， 誰可憐我們？」、「回到香港又佛系隔離，回英國吧」。更有人提醒網民舉報違反隔離令人士，免讓他們在社區播毒。

41人違反家居檢疫令警拘5人

而政府發言人昨日（22日）表示，過去兩日共有41人違反家居檢疫令，警方拘捕5人，當中有2人除去或剪斷監察手帶，餘下36名違令者全數被通緝。

發言人說，政府強烈譴責任何人意圖違反檢疫令，行為極不負責任，嚴重影響公共衞生及他人健康，增加社區傳播的風險，強調政府絕不容忍，必定嚴肅跟進，違令者一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬元，並呼籲所有受檢疫人士不要以身試法，市民可向警方舉報違反檢疫令的情況。

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責任編輯：梁節儀