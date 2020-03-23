【痛失寶寶】19歲女友懷孕8個月　男友看YouTube自行接生扯斷BB手臂慘死

▲ 近日印度發生慘案，男友為女友接生，扯斷嬰兒手，最終嬰兒死亡，女友失血過多。

印度發生一宗孕婦誕死胎的慘案，事件是人為錯失，19歲懷胎8個月的孕婦跟男友拍拖2年，雙方家人未允許2人婚事，他們決定秘密產子，男友竟然看YouTube想自行接生，結果卻在接生中途扯斷寶寶手，女友送院誕死胎，並失血過多情況危急。警方涉謀殺罪拘捕男方。

據《印度時報》（Times of India），在印度泰米爾納德邦一個城鎮波內里（Ponneri） 內，有一名19歲的學生與從事煤送貨員的27歲男友拍拖2年。於上周三（18日），已懷胎8個月的女方出現陣痛，表示快要生。

嘗試看YouTube學接生

2人的婚事未有得雙方家人同意，男方決定秘密為女友接生，他一早準備了手套與刀片，將女友帶往郊區的農場，並在YouTube看多段接生嬰兒的影片，想要自己為她接生。

在他所看的YouTube影片中，嬰兒是頭部向下先出來，可是女友的情況不一樣，嬰兒的手部先出來，這是男方始料未及，他情急之下想拉扯嬰兒的手，卻直接將嬰兒手臂拉斷。

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開刀剖腹取下死胎

女生大量出血，而男友立即載女友到位於12公里以外的醫院。醫生看到女子的產道卡著一個嬰兒大感驚訝，立刻協助轉到政府的醫院，醫生以手術將孩子取出，可惜嬰兒已成為死胎，而女生失血過量留院急救。

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責任編輯︰王明芳